  • BIST 99.584
  • Altın 261,697
  • Dolar 5,5291
  • Euro 6,1911
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Akıncı Lute ile telefonda görüştü

» »
BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bugün akşam saatlerinde telefonla arayarak, Rum Lider Nikos Anastasiadis’le Cuma günkü görüşmesi öncesinde başarı dileklerini iletti.
Akıncı Lute ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Jane Holl Lute, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi ve desteğinin devam ettiğini belirterek, BM Genel Sekreteri’nin liderlerin 9 Ağustos’taki gayrı resmi toplantısına verdiği önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, telefon görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutum ve politik kararlılıkla davrandığının bilindiğini ve 9 Ağustos’taki toplantıya da her zaman olduğu şekilde iyi niyetle ve yapıcı tutumla katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeden sonuç alınabilmesi için siyasi kararlılık ve iyi niyetinin karşılık görmesi gerektiğinin de altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisiye olayla: Gaziveren’de araç ve cüzdan çalındı; Gazimağusa’da kaçak elektrik kullanan bir kişi tutuklandı06 Ağustos 2019 Salı 17:01
  • 3 bin 371 küçükaş hayvancıya 14.8 milyon TL doğrudan gelir ödemesi06 Ağustos 2019 Salı 16:49
  • Özersay, Deutsche Welle-Yunanca servisine röportaj verdi06 Ağustos 2019 Salı 16:39
  • HAKSEN, Maliye Bakanlığı’nın eski KTHY çalışanlarının prim ve depozit borçları için aktarım yaptığını açıkladı06 Ağustos 2019 Salı 16:36
  • Büyük israf: Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaç saptandı06 Ağustos 2019 Salı 16:09
  • Sendikal Platform: Devlet Bütçesinden Barış Kuvvetlerine 680 Milyon Ödeme Yapıldı!06 Ağustos 2019 Salı 15:50
  • Merkez Bankası likidite riskinin yönetimine ilişkin iyi uygulama rehberi yayımladı06 Ağustos 2019 Salı 15:44
  • Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması Girnelilerle buluşacak06 Ağustos 2019 Salı 15:41
  • Yunanistanlı komünistlerden Doğu Akdeniz manifestosu06 Ağustos 2019 Salı 15:36
  • Erhürman: CTP bir iç paket hazırlanması üzerinde çalışıyor06 Ağustos 2019 Salı 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti