Akıncı, Lute'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute’la görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.
Müzakerelerin yeniden başlaması olasılığının bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla görevlendirilen Lute, dün Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, geçen hafa içerisinde ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan, Haziran 2017’de İsviçre’de düzenlenen konferansta sonuç çıkmamasının ardından kopan müzakerelere devam edilebilmesi olasılığı üzerinde temaslarda bulunması için atanan Lute, Temmuz 2017’den itibaren adaya üçüncü ziyaretini gerçekleştiriyor.
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