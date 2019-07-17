  • BIST 98.360
  • Altın 257,494
  • Dolar 5,7028
  • Euro 6,3945
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Akıncı: Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz.Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmalıyız” dedi.
Akıncı: Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Prof. Dr. Ebru Çakıcı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Madde bağımlılığının ilkokul çağındaki çocuklara kadar yayılan büyük bir sorun haline geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ortaokul ve lise çağındaki bireylerdeki madde bağımlılığının 15-20 yıl içerisinde 2 katına çıktığını, 18-65 yaş kuşağındaki bireylerdeki madde bağımlılığının ise 3 katına yükseldiğini belirterek madde bağımlılığı konusunun devlet tarafından hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte Karşıyaka’da bulunan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti. “Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz. Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmalıyız. Bu yönde atılan her adım desteklenmeye muhtaçtır… Sayın Mehmet Çakıcı ve ekibin bugün yaptığım ziyaret, bu desteğin bir göstergesi olarak algılanmalıdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde önemli bir toplumsal hizmet verilmesi için ciddi bir altyapı yaratıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın akademik çalışmaları, kitapları ve bir psikiyatrist olarak topluma yıllardır madde bağımlığının tedavisine yönelik önemli hizmetler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, Karşıyaka’da hizmete giren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde verilecek hizmetin önemine ve değerine vurgu yaptı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi : ‘Kayıp’ ve ‘yas’ sürecine ilişkin bilinmesi gerekenleri açıkladı16 Temmuz 2019 Salı 17:22
  • 'Besin alerjisi tedavisindeki yeni gelişmeler umut verici'15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:00
  • Meme kanserleri dondurularak tedavi edilebilecek15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
  • Varis yok edilir mi?15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:00
  • İri gözlü bebeklere dikkat!15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:00
  • Beyin kanamasının 10 belirtisi ve korunma yöntemleri13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:00
  • Karaciğer büyümesi neden ve nasıl olur?13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:00
  • Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:00
  • Diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış12 Temmuz 2019 Cuma 21:00
  • Alkolden sonra kahve içmek doğru mu?12 Temmuz 2019 Cuma 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti