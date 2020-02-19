Akıncı: “Maraş konusunda bana Türkiye’den de Güney Kıbrıs’tan da destek gelmedi”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş’ın açılmasını geçmişte kendisinin de gündeme getirdiğini, ancak ne Türkiye’den ne de Güney Kıbrıs’tan destek gelmediğini belirterek, “Türkiye’den Maraş konusunun Kıbrıs sorunun çözümü için bütünlüklü olarak baktıkları söylendi. Benim görüşüm Maraş’ın BM gözetiminde açılması çok iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

Ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akıncı, Maraş konusunun kişisel bir mesele olmadığını, uluslararası boyutu olduğunu, dolayısıyla kendisinin kişisel bir sorunu olarak açıklanamayacağının altını çizdi. Dolayısıyla Maraş konusunu ele alırken, tüm boyutlarını ele almak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Crans Montana’da Maraş konusu gündeme geldi, ancak Maronit Açılımına eğilim gösterilmesi karar alındı” dedi.

Maronit konusu ile ilgili birçok toplantı yapıldığını, bütçe oluşturulduğunu, altyapı konusu konuşulduğunu ve ansızın 4’lü hükümet döneminde karar alındığı, Cumhurbaşkanlığı’nın bundan öteye gitmesini gerek görülmediği söylendiğini işaret eden Akıncı, ancak daha sonra herhangi bir çalışma olmadı. Bazı arkadaşlar, bu dönemde, Akıncı ne derse bunun tersini söyleme ihtiyacı duyuyorlar. Bizim işlemlerimizde eksik bir taraf yok” şeklinde konuştu.

Maraş konusuyla ilgili toplantıda varılan mutabakatın hiç yerine gelmediğini, mevcut hükümetin de bir açılım yaptığını ve envanter çalışmasına başladığını söyleyen Mustafa Akıncı, “Halbuki envanter çalışması var, fazlası göz çıkarmaz. Akıncı haricince herkesin davetli olduğu bir toplantı düzenleniyor, bir şeyler konuşuluyor, ne konuşulduğunu anlamak güç. Seçime 2 ay kala bu toplantının ne anlama geldiğini bilmeyen kalmadı” dedi.