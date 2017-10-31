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Akıncı, Meclis Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve siyasi partilerle Seçim Yasası’nı görüşüyor

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Akıncı, Meclis Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve siyasi partilerle Seçim Yasası’nı görüşüyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Meclis Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve siyasi partilerle bir araya gelerek, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı bugün 16.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim yasasını imzalamadan önce Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Yüksek Seçim Kurulu ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le görüşecek.

Toplantıda, Cumhuriyet Meclisi tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmek üzere Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayına gönderilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, cumartesi günü İstanbul’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada,yasayla ilgili hukuki incelemelerin büyük oranda tamamlandığını, neyi imzaladığından emin olmak istediğini söylemişti.

Akıncı, bu nedenle Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin liderleri, Meclis Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı ile toplantı yapacağını kaydederek “Onlarla da konuyu enine boyuna konuştuktan sonra yasayı gönül huzuru içinde imzalamak istiyorum” demişti.

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