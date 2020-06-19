  • BIST 113.612
  • Altın 383,416
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Akıncı: “Mecliste çoğunluğu oluşturan siyasi partiler önerime sıcak bakmadı”

» »
Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi partilere “16 Ağustos’ta yapalım” önerisine, Mecliste çoğunluğu oluşturan siyasi partilerin sıcak bakmadığını” ifade etti.
Akıncı: “Mecliste çoğunluğu oluşturan siyasi partiler önerime sıcak bakmadı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi kararının, toplum sağlığını tehlikeye atmamak adına alınan bir karar olduğunu ifade eden Akıncı, hukukçulardan, “seçimsiz geçecek sürecin oldukça kısıtlı tutulması” yönünde görüş aldığını, bu görüşe kendisinin de katıldığını kaydetti.

19 Nisan tarihli açıklamasında, “her şey yolunda giderse, 11 Ekimi beklemeden oturup, seçimi erkene çekeriz” ifadelerini kullandığını söyleyen Akıncı, “Halk sağlığı için sıkıntı yaratmayacak en erken tarihte seçimin yapılması gerektiği görüşünü birkaç kez seslendirdim” şeklinde konuştu.

17 Nisan tarihinden bu yana KKTC’de Covid-19 pozitif vakanın görülmediğini ifade eden Akıncı, DSÖ’nün sonbahara ilişkin “ikinci dalga uyarısını” göz önünde bulundurarak seçimlerin sonbahardan önce yapılması gerektiğine inancını belirtti.

Hem sağlık hem de ekonomik açından, seçim konusunun biran önce gündemden düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Akıncı, “Var olan rekabet sıkıntı yaratmaya devam edecektir” dedi.

Parti liderlerine, seçim tarihi olarak 16 Ağustos’u sunduğunu, bu önerisine sıcak bakanların da olduğunu fakat “Meclis’te çoğunluğu oluşturan siyasi partilerin, bu önerisine sıcak bakmadığını” ifade etti.

Akıncı, söz konusu partilere seslenerek ” Kendi gruplarında yeniden değerlendirmelerini salık ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Bakan değişikliğiyle hükümet aklanmaz”19 Haziran 2020 Cuma 18:35
  • Toplu taşıma alanındaki bölgesel şirketleşmelere ilişkin çalışmalar devam ediyor19 Haziran 2020 Cuma 18:33
  • Akıncı: Böyle birini onaylayamazdım19 Haziran 2020 Cuma 18:29
  • Tatar: Seçim tarihi değişmeyecek19 Haziran 2020 Cuma 18:15
  • Erhürman: Hükümet tek tek izahat vermeli19 Haziran 2020 Cuma 18:13
  • Güney Kıbrıs: 763 test, 0 vaka!19 Haziran 2020 Cuma 18:10
  • Özyiğit: “Ünal Üstel günah keçisi ilan edildi yerine başkası geldi”19 Haziran 2020 Cuma 18:08
  • Arıklı: “Kelle vererek ortadaki cenazeyi kaldırmak mümkün değil”19 Haziran 2020 Cuma 18:07
  • Çaluda: “Yaşananlar HP’nin komplosudur, hükümet sürerse Başbakan’ın yanında olmayacağım”19 Haziran 2020 Cuma 18:06
  • Akıncı açıklama yaptı, seçimin yapılması gereğini belirtti (VİDEO HABER)19 Haziran 2020 Cuma 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti