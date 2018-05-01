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Akıncı: “Medeniyet ve kültür seviyesinin ölçütleri gazinolar ile bet ofisleri değil, müzeler, tiyatro binaları, kütüphanelerdir”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir toplumun medeniyeti ve kültür seviyesinin ölçütlerinin, müzeler, tiyatro binaları, kütüphaneler ve benzer yapılar olduğunu söyledi. 
Akıncı: “Medeniyet ve kültür seviyesinin ölçütleri gazinolar ile bet ofisleri değil, müzeler, tiyatro binaları, kütüphanelerdir”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, İskele Arkeoloji Müzesi’nin açılışına katıldı.  Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, insanlığın ortak malı olan kültürel varlıkların korunması ve yaşatılmasının önemine değinerek, “Bir toplumun medeniyet seviyesi o toplumda ve onun şehirlerinde, yerleşim yerlerinde bulunan müzelerle, kütüphanelerle, tiyatro binalarıyla ve buna benzer olanaklarla ölçülür. Elbette lokantalar, dükkanlar, güzel caddeler, hatta bizim özelimizde gazinolar, bet ofisleri her şey olabilir ama medeniyetimizin, kültür seviyemizin ölçütleri bunlar değildir. Sizi kültür açısından zengin kılan, işte böyle müzelerdir, tiyatro binalarıdır, kütüphanelerdir ve ona benzer yapılardır” dedi. 

Geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceklerini de sahiplenemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın 10 bin yıllık bir geçmişi olduğunu, açılışı yapılan müze ile Kıbrıs’ın 8 bin yıllık geçmişine tanıklık edileceğini kaydetti. Bu yapıları yapmanın yetmediğini, bu güzel yerleri ziyaretçi ile doldurabilmek gerektiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, müzenin hayata geçmesinde emeği olan tüm kişi ve kurumları kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İskele-Karpaz bölgesinin Kıbrıs’ta insanların ilk yerleştiği somut örneklerinin bulunduğu yerler olduğuna işaret ederek, Karpaz Burnu’nda Neolitik çağdan kalan ve Kastrosdiye bilinen yerin, dairesel konut mimarisinin ilk örneğini oluşturduğunu ama buralarda yaklaşık 10 yıl kadar önce bilinçsizce yanlış işler ve büyük tahribatlar yapıldığını anımsattı.

“ARKEOLOJİK ALANLARIMIZI DA GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, tarihsel mirasın, tüm insanlığın ortak mirası olduğunu ve olaylara bu bilinçle yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, “Arkeoloji müzesi açıyoruz, binlerce yıl önceden eserler sergiliyoruz ama binlerce yıl önceye ait olan arkeolojik alanlarımızı da gözümüz gibi korumak zorundayız. Özellikle bu bölgede çok zengin tarihsel mirasımız vardır. Bu miras, bizden gelecek kuşaklara aktarılacak, bu yalnız bizim zenginliğimiz değil, insanlığın ortak zenginliğidir” dedi. 

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