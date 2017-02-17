Dünyanın farklı ülkelerden pedal çevirmek için Kuzey Kıbrıs’a gelen bisikletçiler, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ikinci etabında ter döküyor.

16 farklı ülkeden 18 takımın katıldığı 2’nci Uluslararası Bisiklet Turu’nun 167 kilometrelik Mağusa Etabı’nı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başlattı.

Akıncı, Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik ve Lefkoşa güzergahını izleyecek 126 bisikletçi için bugün saat 11.00’de Girne Kapısı’nda damalı bayrağı salladı.

Sporcular, bu sabah yarışa yine Lefkoşa Türk Lisesi’nin (LTL) avlusunda kurulan çadırlarda hazırlandı.

Bisikletçiler LTL avlusuna kurulan sahneye çıkarak takımlarının isimlerinin yer aldığı panoyu imzaladı. Kıbrıs’ı simgeleyen maskot eşekle fotoğraf çektiren sporcular, saat 11.00’e yaklaşırken yarış için yerlerini aldı.

AKINCI: “16 ÜLKE BURADA. BU, KKTC İÇİN ONUR VERİCİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarışın başlayacağı nokta olan Girne Kapısı’na yürüyerek geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya organizasyon kapsamında hazırlanan ve üzerinde 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu yazan sarı yelek hediye edildi.

Akıncı, yarış öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, “Geçen yıl da birlikteydik. Etkinlik gelişerek tekrarlanıyor. 16 ülke burada. Bu, KKTC için onur verici. Final çizgisine önce gelmek değil, önemli olan bu etkinliğe katılmak…” dedi.

CUMHURBAŞKANI SPORCULARA SESLENDİ: “MESAJ BARIŞTIR, SPOR BARIŞTIR”

Cumhurbaşkanı, ardından yarış için yerlerini alan bisikletçilere İngilizce seslendi.

Akıncı, “Mesaj barıştır. Spor barıştır. Hepiniz ülkemize hoş geldiniz. Sizi kutluyor, başarı ve ülkemizde güzel günler geçirmenizi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ön çizgide duran lider sporcularla fotoğraf da çektirdi ve yarışı yol kenarından salladığı bayrakla başlattı. Akıncı, yine yürüyerek Cumhurbaşkanlığı’na döndü.

ADADEMİR: “HAVA DURUMU DIŞINDA KÖTÜ GİDEN BİR ŞEY OLMADI”

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, 4 etapta, 4 günde ve 543 kilometrede tamamlanacak bisiklet turunun ilk günüyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine kısa bir değerlendirme yaptı.

Adademir, “Dün gerçekleşen 1’inci etapta hava durumu dışında kötü giden bir şey olmadı” dedi.

Ekin Adademir, organizasyonun zaman zaman trafikte soruna neden olduğunu da belirterek, “Trafikteki sorun ülkede alternatif yol olmamasıyla ilgili. Yollar ana arterlere bağlanıyor. Bu uluslararası bir organizasyondur. Yılda bir kez düzenleniyor. Bazı fedakarlıkları da hak ediyor” şeklinde konuştu.

Adademir, havanın bugün çok güzel olduğunu da sözlerine ekledi.

BİSİKLET TURUYLA İLGİLİ KISA KISA…

Başbakanlık himayelerinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Spor Dairesi, Bisiklet Federasyonu işbirliğinde, birçok kurumun ve kuruluşun desteğiyle “Yaşam Sürdükçe, Sürdükçe Keşfet”, “Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs’ı Keşfediyor” sloganlarıyla düzenlenen bisiklet turu kapsamında sporcular ve teknik ekipler olmak üzere ülkede 400’ü aşkın konuk ağırlanıyor.

KKTC’yi yarışlarda 2 takım temsil ediyor. Organizasyonda bini polis, yaklaşık 2 bin kişi görev yapıyor. 28 belediyenin 20’sinin sınırdan parkurlar geçiyor.

Yarışın birincisi 10 bin doların sahibi olacak. Yarışma kapsamında pek çok özel ödül de dağıtılacak.

Bisiklet Turu, BRT’den canlı yayımlanıyor. Yurt dışından basın mensupları da yarışı takip ediyor. Organizasyonda yol güvenliğini Türkiye Motosiklet Federasyonu sağlıyor.

Türkiye’den getirilen 6 özel donanımlı motosikletle birlikte toplamda 16 motosikletli sporculara yarış boyunca eşlik ediyor, güzergahların takibinde bisikletçilere rehberlik yapıyor.

3. ETAP YARIN

Bisiklet Turu’nun 3. Etabı yarın yapılacak. Uzunluğu 165 kilometre olacak. “Güzelyurt-Girne Etabı” olarak isimlendirilen etap, yine Girne Kapısı’ndan başlayacak ve Lefkoşa, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Geçitköy, Lapta, Boğaz ve Girne Kapısı güzergahı izlenecek.

4. ETAP

Bisiklet Turu’nun 4. Etabı 19 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ve 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isimlendirilen etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak; Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube güzergâhında atılacak 60 turla devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak.

“BİSİKLETSİZ OKUL KALMASIN” KAMPANYASI İÇİN GRAN FONDO VE HALK YARIŞI”

19 Şubat Pazar günü Gran Fondo yarışı da yapılacak. 20, 55 ve 90 kilometrelik 3 parkurdan oluşacak yarış, Girne Kapısı’ndan başlayacak. İlk parkur Yılmazköy’de, 2. parkur Çamlıbel’de ve 3. parkur ise Metehan’da son bulacak. Bu yarışa lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler parkurun uzunluğuna göre, 50, 75 ve 100 TL kayıt parası ödeyecek.

Ödemeler, LTL avlusuna kurulan stantta yapılabilecek. Buradan elde edilen gelir, Bisiklet Federasyonu’nun bin bisiklet hedefiyle başlattığı “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak. Gran Fondo yarışı pazar günü saat 10.30'da başlayacak.

Organizasyon kapsamında yine pazar günü 5 turluk halk yarışı da yapılacak. Telsim Halk Yarışı olarak isimlendirilen bu yarış aynı güzergahta birden çok tur atma şeklinde yapılacak (kriteryum etabı) Yarışın toplam uzunluğu 6 kilometre olacak. Yarış, saat 11.00’de başlayacak.

Telsim Halk Yarışı’nda katılmak için 20 TL kayıt ücreti ödenecek. Bu ödeme de LTL avlusundaki standa yapılabilecek.

TELSİM, BİSİKLETLERİN ÜCRETSİZ BAKIMINI SAĞLAYACAK

Buradan elde edilen gelir de “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak. Bu arada, organizasyonun iletişim sponsoru olan Telsim, 19 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde Girne Kapısı’na bisikletlerin bakımı için ünite kuracak. Yarışa katılmak isteyen vatandaşlar burada bisikletlerine ücretsiz bakım yaptırabilecek.

Pazar günü Girne Kapısı’nda Bisiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Festival saat 11.30’da başlayacak. Bisiklet Festivali’nde Fikri Karayel sahne alacak. Festivalin ve konserin ardından saat 14.00’te 4. Etap olan Lefkoşa Kriteryum etabı yapılacak. Etkinliğin kapanışı ve ödül töreni ise saat 16.00’da olacak.