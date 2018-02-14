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Akıncı, Mormenekşe Kadınlar Birliği heyetini kabul etti

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Akıncı, Mormenekşe Kadınlar Birliği heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mormenekşe Kadınlar Birliği heyetini kabul etti.

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Muratağa, Atlılar ve Sandallar’daki kadınların anısına hazırlanan "Cinara, Geçmişten Günümüze Enginar Yemekleri" kitabını takdim etti.

ENGİNARIN HİKAYESİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a göç eden bir kısım halkın yanlarına enginar köklerini alarak Mormenekşe köyüne yerleştiğini ifade eden Ummanel, “Yıllar sonra Mormenekşe halkının bir bölümü enginar ekmeye başladı ve enginar zamanla bölgenin ve çevrenin geçim kaynağı oldu” dedi.

Erşen Ummanel ayrıca, doğal beslenmenin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşılmaya başlandığı günümüzde, değerleri yaşatmak ve bunları sonraki kuşaklara aktarmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak “Birliğimiz kuruluşunun 25. yılında yayınladığımız bu kitap Mormenekşe ve Mormenekşe Kadınlar Birliği’ne gönül vermiş kişilerin girişimi, emeği ve katkısıyla okurlarla buluştu” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Mormenekşe Kadınlar Birliği'ne sürdürdüğü çalışmalar için teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde de başarılı projeleri sürdüreceklerine olan inancını ifade etti.

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