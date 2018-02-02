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Akıncı: “Müdahale etmedim”

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Akıncı: “Müdahale etmedim”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum liderinin kim olacağına Kıbrıs Rum toplumunun karar vereceğini ve buna herhangi bir şekilde müdahil olmanın söz konusu olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından, Kıbrıs Rum tarafında Türk tarafının müzakerelerde sunduğu haritayı geri almasıyla ilgili spekülasyonlar hakkında bir açıklama yaptı.

Akıncı, haritayla ilgili durumun duyurulmasının Rum tarafında seçimleri etkilemeye yönelik bir müdahale olarak takdim edilmesini ve çeşitli komplo teorileri üretilmeye çalışılmasını hayretle izlediğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Pazar gün yapılacak seçimler, Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesidir. KKTC Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla Kıbrıs Türk liderinin kim olacağına Kıbrıs Türk toplumu karar verdiği gibi, Kıbrıs Rum liderinin kim olacağına da Kıbrıs Rum toplumunun karar verecek olması gayet doğaldır. Bizim buna herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu bile olamaz” dedi.

Haritaların geri alınması sürecine de değinen Akıncı, şunları söyledi:

“Crans Montana’da yaşananlar ve Sayın Anastasiadis’in önerilerini geri çektiği açıklamasından sonra, Sayın Eide nezdinde Temmuz ayında yaptığımız girişim ancak Aralık ayında sonuçlanmış, harita Kıbrıs Türk tarafına iade edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Akıncı, gelişmelerin, basının son günlerdeki sorusu üzerine kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, bu durumun Kıbrıs Rum tarafının seçimlerine müdahale olarak takdim edilmeye çalışılmasını anlamak ve kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

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