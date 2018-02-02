AKINCI: “MÜDAHALE ETMEDİM”

3 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Konferansı’nda “Toprak” başlığının müzakereleri sırasında sunduğu haritayı geri alması üzerine Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, “Başkanlık seçimlerine net bir müdahaledir” ifadesini kullandı. Fileleftheros gazetesi haberi “Akıncı’nın Müdahalesiyle Her Şey Alt Üst" başlığı ile verdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı müdahale iddialarına yanıt verdi:

“HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHİL OLMAMIZ SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ”

Akıncı, "Harita ile ilgili durumun duyurulmasının Rum tarafında seçimleri etkilemeye yönelik bir müdahale olarak takdim edilmesini ve çeşitli komplo teorileri üretilmeye çalışılmasını hayretle izlemekteyim. Pazar gün yapılacak seçimler, Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesidir. KKTC Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla Kıbrıs Türk liderinin kim olacağına Kıbrıs Türk toplumu karar verdiği gibi, Kıbrıs Rum liderinin kim olacağına da Kıbrıs Rum toplumunun karar verecek olması gayet doğaldır.

Bizim buna herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu bile olamaz. Crans Montana’da yaşananlar ve Sayın Anastasiadis’in önerilerini geri çektiği açıklamasından sonra, Sayın Eide nezdinde Temmuz ayında yaptığımız girişim ancak Aralık ayında sonuçlanmış, harita Kıbrıs Türk tarafına iade edilmiştir. Basının son günlerdeki sorusu üzerine bu gelişme kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Bu durumun Kıbrıs Rum tarafının seçimlerine müdahale olarak takdim edilmeye çalışılmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değildir." dedi.