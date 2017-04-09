Akıncı müzakereler öncesi Eide ve parti başkanlarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Salı günü yeniden başlayacak müzakereler öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerin başkanlarıyla görüşecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Salı günü yeniden başlayacak müzakereler öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerin başkanlarıyla görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabulü yarın saat 16:00’da gerçekleşecek.

Akıncı, saat 17.30’da ise, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen parti başkanlarını kabul edecek. Akıncı, parti başkanlarına, Salı günü başlayacak yeni müzakere dönemi ile ilgili bilgi vererek, görüş alışverişinde bulunacak.