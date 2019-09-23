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Akıncı New York'a hareket etmeden Ercan'da konuştu

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İyi niyetle yapıcı bir ruhla New York'a gidiyoruz.
Akıncı New York'a hareket etmeden Ercan'da konuştu

İyi niyetle yapıcı bir ruhla New York'a gidiyoruz. BM müktesebatı ve haklarımıza sahip çıkarak en iyisini yapmak için gidiyoruz. Rum tarafı 9 Ağustos'ta her şeyde anlaştık, Lute geldiğinde her şeyi bitirdik gibi lanse ediyor; öyle bir şey yok Anastadiadis'in siyasi eşitlik konusuna net bir şekilde yanaşmadığını gördük. Bu nedenle (Lute'un çalışmalarında) uzlaşma mümkün olmadı.

Anastasidis Lute'un çalışmalarında etkin katılım konusunda retçi tavrını sürdürdü. Referans kavramları yazmak mümkün olmadı . Londra'daki açıklamaları rencide ediciydi. siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır Eğer başaramazsak bölünme kalıcı hale gelecek. İki tanınmış devlet de görünür gelecekte olası değildir New York'ta genel sekreterle ayrı ayrı görüşme olacak; 3'lü görüşme daha sonra olabilir. TC'nin 5'li gayri resmi görüşme önerisine de kapalı değiliz.

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