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Akıncı, New York'ta Çavuşoğlu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'ta ilk temasını TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptı.
Akıncı, New York'ta Çavuşoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle dün akşam New York'a gitti.

Akıncı, New York'ta ilk temasını TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'yı kaldığı otelde ziyaret eden Çavusoğlu, BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bilgi verdi.

Çavusoglu'na ziyarette TC Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy ve TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes eşlik etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Sözcüsü Barış Burcu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve KKTC'nin New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

GUTERRES İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşecek.

Akıncı, adadan ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında, liderlerle ayrı ayrı görüşecek olan Guterres'in, bundan sonrası için önerisinin ne olacağını göreceklerini söylemişti.

Liderler, New York ziyareti öncesinde Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute'un yürüttüğü mekik diplomasisinde  referans kavramlarını oluşturma çalışması yapmış ancak istenilen uzlaşıya ulaşılamamıştı.

AB ÜST DÜZEY YETKİLİLERİYLE TEMAS

Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New York'ta bulunan Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri ve başka ülkelerin dışişleri bakanlarının bazılarıyla da temaslarda bulunacak.   

Akıncı ayrıca davet aldığı Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılarak devlet ve hükümet başkanlarına hitaben bir konuşma yapacak.

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