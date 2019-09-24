  • BIST 101.515
  • Altın 278,624
  • Dolar 5,6859
  • Euro 6,2483
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Akıncı New York’ta önemli temaslarda bulunacak

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle dün akşam New York’a gitti. Akıncı, New York’ta ilktemasını TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptı
Akıncı New York’ta önemli temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı kaldığı otelde ziyaret eden Çavusoğlu, BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Çavusoğlu’na ziyarette TC Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy ve TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes eşlik etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Sözcüsü Barış Burcu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve KKTC’nin New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşecek. Akıncı, adadan ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında, liderlerle ayrı ayrı görüşecek olan Guterres’in, bundan sonrası için önerisinin ne olacağını göreceklerini söylemişti.

Liderler, New York ziyareti öncesinde Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un yürüttüğü mekik diplomasisinde referans kavramlarını oluşturma çalışması yapmış ancak istenilen uzlaşıya ulaşılamamıştı.

Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New York’ta bulunan Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri ve başka ülkelerin Dışişleri bakanlarının bazılarıyla da temaslarda bulunacak. Akıncı ayrıca davet aldığı Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılarak devlet ve hükümet başkanlarına hitaben bir konuşma yapacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü23 Eylül 2019 Pazartesi 18:41
  • Sucuoğlu: “Kıbrıs konusunda 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmeli”23 Eylül 2019 Pazartesi 17:43
  • Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak23 Eylül 2019 Pazartesi 17:38
  • Tatar: Gelinen aşamada egemen eşitlik görüşülmeli23 Eylül 2019 Pazartesi 16:54
  • Amcaoğlu: Sektördeki daralmayı aşmak için KDV indirimi gündemde23 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
  • Tatar, KKTOK Başkanı ve heyetini kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
  • Yağışlı hava geliyor23 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
  • Trafikte en çok süratli araç kullanma suçu tespit edildi23 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
  • Çayönü, İncirli, Köprü’de yarın elektrik kesintisi olacak23 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
  • Trafikte 77 kaza23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti