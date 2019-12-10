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Akıncı: Nüfus artışı nedeniyle hastane bugün fiziki olarak yetersiz

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 63’üncü kuruluş yıldönümü birlik lokalinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Akıncı: Nüfus artışı nedeniyle hastane bugün fiziki olarak yetersiz

Etkinliğe katılarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, 63’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu mesleğe hizmet vermiş ve aramızda olmayanları da rahmetle anıyorum” dedi.

1976 yılında, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurucu meclisinde yer aldığı dönemde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği yasalarının hazırlanmasına katkı koyduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “O dönem, bu yasayla ilgili en büyük emeği verenlerden biri rahmetli Kaya Bekiroğlu oldu. O’nu rahmetle anıyorum” dedi.

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1973-1974 yıllarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin inşaatında genç bir mimar olarak çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkenin içerisinde bulunduğu koşulların getirdiği nüfus artışı nedeniyle hastanenin bugün fiziki olarak yetersiz kaldığını kaydetti.

Mücadele ettiği kanser hastalığını “Hikayem” isimli kitapta okuyucuyla buluşturan Neriman Atai Şemiler’i de inanç, azim ve iradesi nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı, doktor-hasta ilişkisinde hastaların hastalıkla mücadelede kararlılığının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, koruyucu hekimliğin öneminin altını çizerek “Aslolan, bu ülkede hastalanmamıza neden olan nedenleri ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilemektir. Öncelikle, buna eğilmeliyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının ardından doktor, sağlık çalışanları ve resepsiyonda bulunan davetlilerle sohbet etti.

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