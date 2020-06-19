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Akıncı: “Özel jetle gelenler karantina otelinde kalmadı, bazıları Mağusa’ya gidip geldi”

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Akıncı, “özel jet skandalı” konusunda polisin açtığı soruşturmayla ilgili rapor aldığını belirerek, söz konusu kişilerin “karantina otelinde kalmadığını ve hatta bazılarının Mağusa’ya götürülüp getirildiğini öğrendiğini” kaydetti.
Akıncı: “Özel jetle gelenler karantina otelinde kalmadı, bazıları Mağusa’ya gidip geldi”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, basından gelen soruları da yanıtladı.

Akıncı, “hükümetin, sınır kapılarıyla ilgili tavrının, kendisiyle inatlaşmakla alakalı olup olamayacağına” dair soruyu yanıtlayarak, “Sizlere bu soruları sordurmamak için de bu seçim konusunun biran önce bitmesi gerekiyor. Ortada çok ciddi tutarsızlıklar görünce bunları seslendirmeden edemiyoruz” dedi.

Akıncı, bir yandan Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklere “git ama geri gelemezsin” denildiğini, bir yandan da “aniden özel izinle bir uçağın geldiğini ve içindeki insanların hiçbir şeye tabi tutulmadan ülkeye girip çıktığını” belirtti.

Akıncı, bu konuda polisin açtığı soruşturmayla ilgili rapor aldığını belirerek, söz konusu kişilerin “karantina otelinde kalmadığını ve hatta bazılarının Mağusa’ya götürülüp getirildiğini öğrendiğini” kaydetti.

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