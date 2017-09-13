 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.244
  • Altın 146,778
  • Dolar 3,4400
  • Euro 4,0874
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Akıncı, Özyiğit ve İdris'i kabul etti

» »
Akıncı, Özyiğit ve İdris'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Genel Sekreteri Asım İdris’i kabul etti.

Görüşme saat 11.00 sıralarında başladı.

Önümüzdeki hafta başlayacağı New York temasları öncesinde devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşen Akıncı, dün Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün de Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partileriyle görüşüyor.

İlk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’la bir araya gelen Akıncı ardından TDP Genel Başkanı Özyiğit ve TDP Genel Sekreteri İdris’i kabul etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bafra bölgesi taksicileri eylem hazırlığında14 Eylül 2017 Perşembe 13:27
  • YKP, TDP'yi ziyaret etti: Türkiye'nin insafına terk edilmiş bir süreç var14 Eylül 2017 Perşembe 13:09
  • Plakalar konusunda “GERİ VİTES”!!14 Eylül 2017 Perşembe 13:05
  • YDP: Polis, garibana başka, arkası kalın olana başka davranırsa güvenilirliğini kaybeder14 Eylül 2017 Perşembe 12:49
  • İzcan: “Ortasından bölünmüş küçücük adada iki saat olmaz”14 Eylül 2017 Perşembe 12:46
  • Lefke Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı14 Eylül 2017 Perşembe 10:30
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var14 Eylül 2017 Perşembe 09:25
  • Ertuğruloğlu, Maronit Başpiskopos Soueif'i kabul etti13 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
  • Din Görevlileri Birliği, Talip Atalay’ın görevden alınma girişimine karşı çıktı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:27
  • Volkan Gazetesi iddiası Eroğlu yeni hükumet kurdurmaya çalışıyor13 Eylül 2017 Çarşamba 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti