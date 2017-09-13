Akıncı, Özyiğit ve İdris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Genel Sekreteri Asım İdris’i kabul etti.

Görüşme saat 11.00 sıralarında başladı.

Önümüzdeki hafta başlayacağı New York temasları öncesinde devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşen Akıncı, dün Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün de Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partileriyle görüşüyor.

İlk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’la bir araya gelen Akıncı ardından TDP Genel Başkanı Özyiğit ve TDP Genel Sekreteri İdris’i kabul etti.