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Akıncı, parti başkanları ve Meclis Başkanı ile görüşecek

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Akıncı, parti başkanları ve Meclis Başkanı ile görüşecek
Akıncı, parti başkanları ve Meclis Başkanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek.
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 11.30’da başlayacak Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, kamu hizmetlerine ilişkin bazı sorunların yanı sıra genel bir durum değerlendirmesi de yapılacak. 

AÇILIM VE NORMALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ…

Hükümetin yürüttüğü açılım ve normalleşme süreci ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. 

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bugün yaptığı telefon görüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve değerlendirmede bulunulacak.

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