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Akıncı, parti başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile ayrı ayrı görüşecek.
Akıncı, parti başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Akıncı ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile 13 Mayıs Pazartesi saat 09.30’da yapacak.

Cumhurbaşkanı, aynı gün 10.00’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 10.30’da ise Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul ederek görüşecek.

Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmelerini 14 Mayıs Salı günü saat 9.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, saat 10.00’da DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve ardından da saat 10.30’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile tamamlayacak.

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