Akıncı partileri bilgilendiriyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 21 Kasım Perşembe saat 10.00’da, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde görüş alışverişinde bulunacak.
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