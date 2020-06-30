Akıncı PGM Rütbe Takma ve Görev Devir Teslim Töreni’ne katıldı, polis camiasının Polis Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nde (PGM) düzenlenen törende Polis Genel Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Soyalan’a rütbesini taktı. Görev süresini tamamlayarak görevi devreden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na hizmet anısı şildini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü Rütbe Takma ve Görev Devir Teslim Töreni’ndeki konuşmasında, polis camiasının Polis Günü’nü kutladı.

21 Aralık 1963’te Kıbrıs Rum tarafının Enosis hedefi ile hareket etmesinin ortaklık devletinin yıkılmasına neden olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk polis teşkilatının bu yıkılış üzerine 30 Haziran 1960’ta kurulduğunu belirtti.

1970 yılında ihdas edilen Polis Genel Müdürlüğü makamında bugüne kadar 10 genel müdürünün hizmet verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, 11. Polis Genel Müdürü olarak bugün başladığı görevinde Ahmet Soyalan ve yardımcılarına üstün başarı diledi.

Polis Genel Müdürü Soyalan’ın polislik yanında bir hukuk diplomasına da sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu, Polis Gelen Müdürü Soyalan’a ek sorumluluklar da yüklüyor. Halkının yanında, halktan kopuk olmayan bir polis teşkilatı hepimizin ortak arzusudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devleti olarak yaşamını devam ettirirken, ekonomisi ve demokrasisini geliştirmelidir. Suçlularla suç eğilimden olanlar polisten çekinmeli, toplum ise polise güvenebilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, polisin sorumluluk alanına trafik ve uyuşturucuya mücadelenin de dahil olduğunu ifade ederek, daha iyi ve daha güvenli bir trafik için alınması gereken daha çok yol olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, “Direksiyon başına geçen yurttaşların ‘beni denetleyen polis var’ duygusunu taşıması gerekir. Bunun gereğini sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, bir yurttaş olarak da istiyorum” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu sorununun okullar düzeyine kadar indiğinin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, polisin örgütlü suçlara karşı bugüne kadarki başarılı uygulamalarını takdir ettiğini ancak örgütlü suçlar ve uyuşturucuya karşı daha fazla mücadelenin gerekli olduğunun da altını çizdi.

Polis teşkilatına toplum desteğinin ötesinde devletin de destek olması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisine bugün veda ziyaretinde bulunan emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü Manavloğu’ndan teşkilatın durumu hakkında aldığı rapora göre, 2 bin 718 polis kadrosundan bugün itibarıyla 678’inin boş olduğunu, itfaiyenin toplam 282 kadrosundan ise 66’sının boş olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Bana verilen bilgiye göre, polisimizin 297, itfaiyemizin ise 10 araç eksiği var. Bunların halledilmesi lazım. Polisin ve itfaiyenin bu ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde halledilmesi gerekiyor. Başımıza kötü olaylar geldikten sonra değil, bunlar yaşanmadan tedbirlerin alınması gerekiyor. Polis teşkilatımızda yabancı dil bilen personel sayısının bu dönemde artırılması için, diğer alanlardaki hizmet içi eğitimlerde olduğu gibi yabancı dil eğitimine de ağırlık verilmeli”.Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasının sonunda, görev süresini bugün doldurarak emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na yeni yaşamında sağlık ve mutluluk diledi.