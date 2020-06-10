Akıncı-Pilli arasında rapor kavgası

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Hükümetten gelen rapor olması gereken nitelik ve ciddiyette değil” açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pilli, koronavirüs salgınıyla ilgili verileri içeren raporun özenle ve tamamen doğru bilgiler ışığında hazırlandığını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bilgi yetersizliği olsa dahi düşüncesini bakanlığımız ve bakanlık yetkililerine iletmesini beklerdik, makamları yüceltmesi gereken en üst makamın basın üzerinden, kendi makamlarını küçük düşürücü açıklamalar yapması bizi derinden üzmüştür” dedi. Pilli’nin açıklaması şöyle: “KKTC devletinin itibarını dünyaya karşı koruması gereken bir makamın, kendi devletinin makamlarını küçük düşürücü açıklamalar yapması bizleri çok üzmüştür. COVID-19’la mücadelede ve gelinen noktada yakalanan başarı dünyaya örnek olacak nitelikteyken, bu dönemde siyasete ve popülizme hizmet edecek söylem ve icraatlara değil, toplum sağlığını ön planda tutacak ve koruyacak adımlara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Sağlık Bakanlığı olarak temel politikamız, özellikle içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde koruyucu halk sağlığı hizmeti vermek ve toplum sağlığını ön planda tutmaktır. Hal böyleyken, Cumhurbaşkanlığı makamının, devletimizin kurum ve kuruluşlarını hatta sağlık uzmanlarını gerek Güney Kıbrıs gerekse dünya nezdinde küçük düşürücü açıklamalar yapması çok manidardır. Kapımız dün olduğu gibi bugün de cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanlığı yetkililerine açıktır. Her konuda işbirliği ve görüş alışverişi yapmaya da hazırız. Bir kez daha hatırlatırız ki, sağlık siyasetin de üzerinde bir olgudur. Sağlığı siyasete alet edenlerse, bunun altında kalacaktır.”