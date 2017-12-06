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Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti

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Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede son zamanlarda artan uyuşturucu, kadına şiddet vakaları ve trafik kazalarının önlenmesinde polisin görevinin büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nü (PGM) ziyaret ederek, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nde Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, PGM 1. Yardımcısı Barbaros Savaşçı ve PGM 2. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyaretçi defterini imzalanması ardından Manavoğlu ile bir süre görüştü.

“HALKIN GÜVENİ ARTIYOR, BU DA SON DERECE ÖNEMLİ”

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polisin önemine değindi.

Polisin ülkede huzur, asayiş ve düzenin sağlanmasından sorumlu en önemli kurum olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, son zamanlarda halkın polise olan güvenin arttığının görüldüğünü, bunun da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Son zamanlarda ülkede artan uyuşturucu, kadına şiddet vakalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, trafikte yaşanan büyük acılar olduğunu, bunların önlenmesinde polisin görevinin büyük olduğunu vurguladı.

EĞİTİM, DENETİM, CAYDIRICILIK

Sorunların çözümünde eğitim ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi yanında, denetim ve caydırıcılığın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, polis teşkilatının tüm sorunların üstesinden gelebileceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü ziyarette ayrıca polisin içinde bulunduğu durumu da konuşacaklarını ifade ederek, polise çalışmalarında başarılar diledi.

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