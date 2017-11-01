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Akıncı: “Politika bizleri ayırıyor ancak kültür sanat birleştiriyor”

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Akıncı: “Politika bizleri ayırıyor ancak kültür sanat birleştiriyor”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kültür sanatın insan ve toplumları birleştirici yönü bulunduğunu ifade ederek, Kıbrıslı Türk ile Rumların kültür sanatın bu birleştirici yönünden yararlanması gerektiğini söyledi.

“Politika Kıbrıslı Türk ile Rum’u ayırıyor ancak kültür sanat birleştiriyor” diyen Akıncı, bu birleştiriciliğin spor gibi diğer alanlarda da gerçekleşmesi gerekliliğine ve bunun için iki toplumun adada karşılıklı varoluşun formüllerini bulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin Bedesten’de yer alan 4. fotoğraf sergisini açtı.

Sergide Dernek üyesi 44 sanatçının toplam 88 eseri yer alıyor. Sergi, 5 Kasım’a dek mesai saatlerinde gezilebilecek.

Açılış sırasında fotoğraf sanatına yaptığı katkılar nedeniyle Nilgün Ortaş, Zerrin Erdilek, Kenan Hürdeniz, Mehmet Gökyiğit, Mustafa Evirgen, Tevfik Ulual ve Buket Özatay’a “FIAP” unvanı verildi.

Açılışta, KIFSAD Başkanı Mehmet B. Türkelman,  FIAP Medya İlişkileri Servisi Direktörü Hone E FIAP Nicos Karanidis, “Kıbrıs Fotoğraf Birliği” Başkanı Cristantinos Charalambous konuştu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kültür Dairesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne plaket takdim edildi.

AKINCI: “POLİTİKA BİZLERİ AYIRIYOR ANCAK KÜLTÜR SANAT BİRLEŞTİRİYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı konuşmada, kültür sanatın sınır tanımadığını, Kıbrıslı Türk ile Rum’u bu alanda birleştirdiğini söyledi.

Bu gücün insan ve toplumları hangi köken, geçmişten gelirse gelsin birleştirdiğini ifade eden Akıncı, “politika bizleri ayırıyor ancak kültür sanat birleştiriyor” diyerek, Kıbrıslı Türk ve Rumların kültür sanatın bu birleştirici özelliğinden yararlanması gerektiğine işaret etti.

Fotoğraf sanatı çatısı altında bir araya gelebilen iki toplumun bir birini tanımamazlıktan gelmediğini ve bunu spor gibi diğer alanlarda da gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Akıncı, iki toplumun karşılıklı varoluşun formüllerini bulması gerektiğini kaydetti.

Akıncı, iki toplumun bunu başarması halinde geleceğe çok daha güçlü ve güvenli yelken açabileceğini de söyledi.

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