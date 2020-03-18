  • BIST 85.577
  • Altın 310,074
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Akıncı, Rum lider Anastasiades ile telefonda görüştü

» »
Akıncı, Rum lider Anastasiades ile telefonda görüştü
Akıncı, Rum lider Anastasiades ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam Rum lider Nikos Anastasiades ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çerçevesinde işbirliğinin devamının önemi üzerinde duruldu.

Ortak komite çerçevesinde tespit edilen ihtiyaçların temininde BM ve AB gibi kurumlar nezdinde yapılması gereken girişimler konusu da ele alındı. Bu konuda her türlü çabanın gösterilmesi üzerinde anlayış birliğine varıldı. Liderler, ortak tehdide karşı birlikte mücadele etme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bu süreçte bir tek ölü vermezsek KKTC dünya tarafından tanınacaktır"18 Mart 2020 Çarşamba 18:46
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell Hatları Kapanmayacak18 Mart 2020 Çarşamba 18:44
  • Bağımsız Gençlik Derneği DAÜ temsilcisi: "DAÜ'nün onlıne eğitime geçeceği bilgisi aldık"18 Mart 2020 Çarşamba 18:29
  • Turizm sektöründe işten çıkarmalar başladı!18 Mart 2020 Çarşamba 18:22
  • Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik BRT’de soruları yanıtladı18 Mart 2020 Çarşamba 18:12
  • TDP’den 100 bin TL’lik bağış18 Mart 2020 Çarşamba 17:57
  • Öğretmenlerden 100 bin TL bağış18 Mart 2020 Çarşamba 17:54
  • Zabıta ekipleri Göz açtırmıyorlar !..18 Mart 2020 Çarşamba 17:49
  • Sanatçılardan, evde kalanlar için online konserler...Bu akşam Arda Gündüz konser verecek18 Mart 2020 Çarşamba 17:34
  • Sağlık Bakanlığı’ndan farklı uygulamaya tabi tutulma ihtiyacı olanlar için duyuru18 Mart 2020 Çarşamba 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti