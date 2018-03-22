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Akıncı: "Rum liderle sosyal buluşma olası.. Ama ucu açık yeni bir sürece girmeyiz"

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarıyla olağan görüşmesi gerçekleşti.
Akıncı: "Rum liderle sosyal buluşma olası.. Ama ucu açık yeni bir sürece girmeyiz"

Cumhurbaşkanlığında saat 11.15 başlayan görüşmeye, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katıldı. DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise mazaret belirterek katılmadı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün yoğun bir gündem oldu. Kıbrıs sorununda içinde bulunduğumuz durumu değerlendirdik. Hükümet yetkilileri, Ankara seyahati değerlendirmelerini aktardı.

Bunun dışında güncel bir konu, geçtiğimiz günlerde hükümet ile yapmayı tasarladığımız Aplıç ziyareti ve Derinya ziyaretlerinde son durumu yerinde gördüm. Bu konuda hükümet ile tamamen aynı görüşteyiz. Bütçe dün Meclis’ten geçti. Süratle her iki kapıda da Kıbrıs Türk tarafının yapması gerekenleri ihale yoluyla ya da Bakanlığın kendi kapasiteleriyle yerine getirmek için hızlı bir şekilde hareket edecek. Bu konuda Mayıs 2015’de alınan kararın gereği yerine getirilecek. Herkes kendi tarafında üzerine düşeni yapsın, her iki toplum da bu kapılardan yararlansın. Bu nedenle Rum tarafına da aynı çağrıyı yapıyorum.

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Maronit köylerine Maronitlerin dönüşü ile ilgili alınan bir karar vardı.

Bu bir devlet kararıydı hem hükümet hem muhalefet partililerinin hem de Türkiye yetkililerinin aldığı bir karardı.

Bu çerçevede tüm tarafların katıldığı komite toplantısı yapıldı ve sonuçlar çıktı. Bütçenin geçmesinden sonra komite kararı gereklerini yerine getirmek için üzerimize düşeni yapacağız.

Bunun dışında iç konularla ilgili bilgi verdiler, kendilerine aktarmak istediğim hususları belirttim.”

Rum lider Anastasiadis ile bir araya gelip gelmeyecekleri sorusun üzerine cevap veren Akıncı, “aynı çerçeveyi çizip aynı sorun için farklı sonuç beklemek mümkün değildir” dedi.

Akıncı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“ Kıbrıs’ta ya da başka bir yerde sorun varsa diyalog kurulur çözülür ama şöyle de bir şey var; aynı çerçeveyi çizip aynı sorun için farklı sonuç beklemek mümkün değildir. Aynı çerçevede aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar üretmeyi bile bile aynı sürecin içine girmezsiniz. Bizim buluşmama gibi bir tercihimiz yok. Bunu da yapacağız ama asıl önemli olan Rum tarafında zihniyet değişimidir. Bunun işaretlerini görmemiz lazım. Ancak henüz göremedik. Elizabeth Spehar’la görüştük. Bir buluşma imkan dahilindedir. Uygun durum hasıl olunca gerçekleştirilecek."

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