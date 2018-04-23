Akıncı: "Rum liderler uzun yıllar yanlışlar peşinde koştu"

Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının barış ve huzur içinde yaşamak istediğini söyledi ancak Rum liderliğinin

ENOSİS gibi büyük yanlışların peşinde koştuğunu kaydetti. “Kıbrıs Rum toplumu liderliği uzun yıllar bütük yanlışlar peşinde koştu. Nerede durmaları gerektiğini

bilemediler. Bu adada ortak eşit bir yaşam yerine tüm adayı Yunanistana bağlamak istediler. ENOSİS

emellerinin ardından koştular. Eğer bugün ada bölünmüş bir noktadaysa bunun nedeni nerede

durmasını bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlar sonucudur.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türklerin hep haklarını korumak peşinde olduğunun altını çizdiği

konuşmasında; eşit, özgür insanlar olarak adil ölçüler içerisinde, çözümü makul olanda aradıklarını

vurguladı. Akıncı Kıbrıs Türk tarafının bugün yine aynı noktada olduğunu da bir kez daha dile getirdi.

Akıncı, “Yine haklarımızın ötesinde bir şey talep etmiyoruz. Yine bu adada eşitlik özgürlük ve

güvenlik içinde yaşamak peşindeyiz” dedi. Cumhurbaşkanı bir noktada çok dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yaparak, içinden geçilen bu süreçte bölünme lüksünün olmadığını söyledi. “Bizim içinden geçtiğimiz bu süreçte bölünme lüksümüz yoktur. Bizim bu gidişat içerisinde birbirimizle didişme lüksümüz yoktur. Bunun altını çizmek istiyorum.”