Akıncı, Rum tarafının çözüme hazır olduğundan kuşkulu

Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı'nın başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak Kıbrıs Rum tarafının çözüme hazır olduğundan kuşku duyduğu iddia edildi.

Filelefteros Gazetesi’nin Pavlos Ksanthulis imzasıyla yayımladığı Brüksel çıkışlı haberde, Cumhurbaşkanı Akıncı Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından, sürecin başlamasını, Meclisin Enosis Plebisiti konusundaki kararı ile ilişkilendirerek, sürecin 11 Nisan’da yeniden başlamasına şantaj kokan ‘evet’ yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, 11 Nisan tarihinde müzakerelere başlamaya hazır olduğunu, ancak önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılmasını beklediğinden söz etti.

Öyle görülüyor ki Akıncı’nın bu görüşü, Meclis’te askıda bulunan meseleye atıf yapmaktadır. Akıncı da yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin bilindiğinin de altını çizdi. Yani Akıncı bu tezler geri çekilmediğini, varlığını sürdürdüğünü demeye getirdi.

Akıncı, her ne kadar müzakerelerin yeniden başlamasına ‘evet’ dese de, sürecin yeniden başlamasına ilişkin sorumluluğu Rum Temsilciler Meclisi’ne yüklüyor.

Fileleftheros Gazetesi’nin elde ettiği bilgilere göre bu taktik, Guterres görüşmesinden önce, Espen Barth Eide’nin hem Türk tarafına, hem de Mevlüt Çavuşoğlu’na meclisin Enosis Plebisiti karını alaşağı etme konusunu ileri götüreceğine ilişkin verdiği güvenceler ışığında planlandı.

Fileleftheros Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Mustafa Akıncı, Guterres ile görüşmesinde, müzakere sürecinin tamamlanmasına ilişkin takvimler konusunu gündeme getirirken, başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak Kıbrıs Rum tarafının çözüme hazır olduğundan kuşku duyduğunu belirtti.