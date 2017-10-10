Akıncı: Saatler konusu Meclis'te konuşulmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarihin yaklaşmasıyla yine gündeme gelen ve toplumsal bölünmeye yol açtığını gözlemlediğine işaret ettiği saatlerin geri alınması konusunun Meclis’te, enine boyuna bilimsel verilerle tartışılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarihin yaklaşmasıyla yine gündeme gelen ve toplumsal bölünmeye yol açtığını gözlemlediğine işaret ettiği saatlerin geri alınması konusunun Meclis’te, enine boyuna bilimsel verilerle tartışılması gerektiğini söyledi.

Akıncı “Bunun tartışılacağı yer sadece hükümet olmamalı. Toplumun yaşamına dokunan bu gibi konuların Meclis’te konuşularak akıl ve bilim yolunda buluşulması en doğrusu olacak. Türkiye’de bu böyle yapılıyor diye her şeyi illa ki biz de aynen yapacağız diye bir kural yoktur” dedi.

YENİLENEN SALONU DA GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi’ne gelişinde kendisini Meclis önünde kapıda karşılayan Siber ile görüşmeye geçmeden, yenilenen Genel Kurul salonunu da ziyaret eden Akıncı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“BİR DİZİ ZİYARETİN BAŞLANGICI…”

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmenin başında Cumhurbaşkanı Akıncı basına yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı’na ziyaretinin, yapmayı tasarladığı bir dizi ziyaretin başlangıcını oluşturduğunu; diğer kurumları da yeri geldikçe ziyaret ederek, ileriki süreçte daha yakın bir ilişki ve diyaloğu geliştirmeye gayret edeceğini ifade etti.

Genellikle Cumhurbaşkanlığı’nın ziyaret edilen yer olduğunu ancak bunun iadesinin de gerekli olduğunu belirten Akıncı, bu ziyaretlerin öyle de değerlendirilebileceğini söyledi.

Akıncı, Meclis’le başlamanın anlamlı olduğunu, yeni dönemin başladığını belirterek, bu vesileyle Başkan Siber’e ve onun şahsında tüm Meclis’e yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Salonun yenilenmiş halinin güzel olduğunu, içinde bulunulan şartlarda yapılabileceğin en iyisinin yapıldığını ifade ederek, yaşama geçirdiği bu proje nedeniyle başta Meclis Başkanı olmak üzere emeği geçenleri kutlayan Akıncı, “Hüner, her zaman yeni binalar yapmak değil, var olanı dönüştürebilmek, daha kullanışlı hale getirebilmek de çok daha önemli…” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Meclisimizin salonunun yenilenmiş haliyle, yeni dönemde, yeni fikirlerle, yeni bir gelecek inşası yolunda Meclisimizin daha verimli çalışması hepimizi sevindirecektir” şeklinde konuştu.

SAATLERİN GERİ ALINMASI KONUSU…

Akıncı, saatlerin geri alınması konusuna da değindiği konuşmasında, New York ziyareti öncesinde gerek Meclis Başkanı, gerek hükümet ve gerekse muhalefet partileriyle bilgilendirme amaçlı buluşmalarında da dile getirdiği bu konunun, Meclis’te, bilimsel verilerle enine boyuna tartışılması gerektiğini vurguladı.

Akıncı şunları kaydetti:

“Bugünlerde yine bizi bir toplumsal bölünmeye götürmekte olduğunu gözlemlediğim bu hassas konunun Meclisimizde enine boyuna tartışılmasının yararlı olacağını değerlendirmek istiyorum. Konunun bilimsel verilerle tartışılması gerekir. Bunun tartışılacağı yer sadece hükümet olmamalı. Evet, bu konuda hükümet kararıyla, Meclis’te yasa yapmaya gerek olmadan da yapılabiliyor ama toplumun yaşamına dokunan bu gibi konuların Meclis’te konuşularak akıl ve bilim yolunda buluşulması, dünyamızın güneş sistemimizin verileri ışığında buluşulabilmesi en doğrusu olacaktır.

“TÜRKİYE’DE BÖYLE DİYE HER ŞEYİ BİZ DE AYNEN YAPACAĞIZ DİYE BİR KURAL YOK”

Bu konuda çok net olarak bir şey söylemek isterim. Türkiye’de bu böyle yapılıyor diye her şeyi illa ki biz de aynen yapacağız diye bir kural yoktur. En doğrusu, en güzeli bizim ülkemiz şartlarında en geçerlisi hangisiyse onu yapmamız lazımdır. Bunun da hiç yanlış anlaşılacak bir tarafı yoktur.”

“DOYURUCU YANIT ALAMADIM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, ekim sonu gündeme gelecek saat konusuyla ilgili olarak son buluşmalarında hükümete, bir önceki yılın verileri olup olmadığını, bu konuda çalışıldıysa ne getirip ne götürdüğünün muhasebesinin yapılıp yapılmadığını sorduğunu ancak doyurucu bir yanıt alamadığını da söyledi.

“Bu çalışmalar belki şimdi yapılmıştır ve en doğrusu, en güzeli yapılır” diyen Akıncı, Meclis Başkanı’nın da bu konuda öncülük yapabilecek nitelikte olduğunu ve katkıları olacağından kuşkusu olmadığını ifade etti.

SİBER: “İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM ÖNEMLİ”

Meclis Başkanı Sibel Siber de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası iş birliği ve iletişimin önemine işaret etti.

Bunun kurumsallaşmanın olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Siber, bu konulara özen gösterildikçe devletin daha iyi noktalara taşınabileceğini ifade etti ve bu ziyaretleri anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Siber, “Bizler bu kurumlarda seçilmiş geçicileriz. Kurumların kendi varlığı, itibarı önemlidir. Dolayısıyla biz bu görevlerimizi yaparken merkezde insanımız, halkımız ve geleceğimiz olduğu sürece güzel işler başarabileceğimize inanıyorum “ şeklinde konuştu.

Meclis’in yenilenmiş haliyle daha fonksiyonel olduğunu ifade eden Siber, yerinden konuşan milletvekillerinin seslerini duymasının ve kayda geçirmenin de sağlandığını, geçen yıl projelendirilen yenileme çalışmasının bu yıl hayata geçirildiğini anlattı.

Siber, projeler için Türkiye Cumhuriyeti’nden büyük miktarda meblağ ayrıldığı ve projeler yapılarak bu maddi destekten yararlanmak gerektiğine işaret ederek kurumların bu konulara özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Proje çalışmalarında devlet bünyesindeki mimar mühendisler yanında özelden de hizmet satın alımına gidilmesini yararlı ve önemli bir gelişme olarak değerlendiren Siber, daha etkin ve iyi hazırlanmış projelerle daha iyi ve güzel çalışmalar yapılabilmesini temenni etti.