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Akıncı, sabah başka telefonlar açılmadıysa,bana ne yapmak düşerdi?

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Sabahın erken saatlerinde evlatlarının gailesi içinde tedirgin olan anneler ve babalar, başka telefonlar açılmadığı için, bana ulaşmak zorunda kalmışsa, bana ne yapmak düşerdi acaba?
Akıncı, sabah başka telefonlar açılmadıysa,bana ne yapmak düşerdi?

İşte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklaması;

Sabahın erken saatlerinde evlatlarının gailesi içinde tedirgin olan anneler ve babalar, başka telefonlar açılmadığı için, bana ulaşmak zorunda kalmışsa, bana ne yapmak düşerdi acaba?

Unutulmasın, ben Cumhurbaşkanı olabilirim ama daha önce bir insan ve ben de bir babayım. Gençleri ve ailelerini teskin ederek sürece yardımcı olmaya çalışmak kışkırtıcılık yapmaksa, varsın sıfatlarımıza bu da eklensin. Ben yine de, bu zor günleri el birliğiyle aşabilmemiz için dayanışma içinde olmamız gerektiğine olan inancımı koruyorum.

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