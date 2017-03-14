Akıncı: "Sağlık bizim ana meselemiz"

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.

Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

GARDİYANOĞLU

Törende ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, sağlık çalışanlarının ikinci iş yasağı konusundaki sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, mahkeme emrinin uygulanması konusunda uyarılarda bulundu.

Her yıl düzenlenen Tıp Bayramı etkinliklerinde, sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiğini belirten Gardiyanoğlu, ancak maalesef, bu etkinliklerde söylenenlerin ve verilen sözlerin sadece lafta kaldığını söyledi.

Sağlık konusunda çıkarılan yasaların uygulanmadığını savunan Gardiyanoğlu, sağlık sistemi ve hükümet edenleri eleştirdi.

Konuşmasında, serbest çalışan hekimlerin sorunlarına da değinen Gardiyanoğlu, serbest çalışan hekimlerin en önemli sorunlarından birinin eşit şartlarda olunmaması olduğunu kaydetti.

Serbest çalışan hekimlerin yazacağı ilaçların bile yasayla sınırlı olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, serbest çalışan hekimlerin tahlil yazıp, sigortalı hasta bakamadıklarını da vurguladı.

“SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER, İKİNCİ SINIF HEKİM MUAMELESİ GÖRÜYOR”

Serbest çalışan hekimlerin ikinci sınıf hekim muamelesi gördüğünü savunan Gardiyanoğlu, sağlık konusunda ortak akılla hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Gardiyanoğlu, sağlık çalışanlarının ikinci iş yasağı konusunda bir süre önce alınan mahkeme kararına da değinerek, ikinci iş yasağı konusunda bir an önce adım atılmasını gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, hastalara hekim seçme şansı verilmesini isteyerek, kamuda çalışan hekimlerle eşit şartlarda çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.

İNCİRLİ

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli de, bu yıl Tıp Bayramı’nda hiç de güzel şeyler söylenemeyeceğini, günün bir bayram havasında kutlanamayacağını belirterek, “gelmiş geçmiş hükümetler, eserinizle, enkazınızla iftihar ediniz” dedi.

Sağlık sistemindeki bozukluklara işaret eden İncirli, şöyle konuştu; “acil serviste ateşi yükselen çocukların ateşini düşürmek için, ateş düşürücü bulamıyoruz.”

Az hekimle, çok iş, az ücret uygulamasını getiren hükümetleri eleştiren İncirli, ülkede huzur ve barış ortamının ortadan kaldırıldığını savundu.

Göç Yasası diye nitelendirilen yasayı, emeğe ve ülke insanına yapılmış en büyük günah olarak nitelendiren Sıla Usar İncirli, sağlık sisteminde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamu hekimlerinin hastanelerden ayrıldığını vurguladı.

“5 HEKİM KAMU HASTANELERİNDEN AYRILDI, YERLERİ DOLDURULAMADI”

2017 itibarıyla 5 hekimin kamu hastanelerinden ayrıldığına işaret eden İncirli, bunların yerinin ise doldurulamadığını, ilan edilen münhallere başvuru bulunmadığını kaydetti.

ÖZANT

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant da konuşmasında, sağlıkta yaşanan sorunlara işaret etti.

Zaman içinde her şeyin daha da kötüye gitmemesi adına sağlıkta yaşanan karmaşanın çözülmek zorunda olduğunu vurgulayan Özant, devlette ve özel sektörde çalışan doktorlar arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın bir an önce hayata geçirilerek, özelde çalışan doktorlarında bu sisteme dahil edilmesi gerektiğine vurgu yapan Özant, bir sonraki Tıp Bayramı’na kadar sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilmesi temennisinde bulundu.

TAŞÇIOĞLU

Özant’tan sonra söz alan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu da, 14 Mart Tıp Bayramı’ndaki tablonun maalesef karamsar olduğunu vurguladı.

“İKİNCİ İŞ YASAĞI…”

Sağlıkta yaşanan sorunlara ve sistemsizliğe dikkat çeken Taşçıoğlu, 2009 yılında geçen Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda, hekimler ve sağlık çalışanlarına ikinci iş yasağının getirildiğini ancak siyasi iradenin bunu hayata geçiremediğini anımsattı.

Aynı kararın birkaç ay önce Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yeniden alındığını hatırlatan Taşçıoğlu, bu konuda hala gerekli adımların atılmadığını kaydetti.

Meclisin neredeyse yüzde 40’ının doktorlardan oluştuğuna dikkat çeken Mustafa Taşçıoğlu, buna rağmen sağlıkla ilgili yasaların yapılamamasını eleştirdi.

Onkoloji Hastanesi’nde, hala medikal onkoloji uzmanının bulunmadığına da işaret eden Taşçıoğlu, bazı branşlardaki hekimlerin teşkilat yasalarındaki ilgili uzman kadrolarının oluşturulamaması nedeniyle özlük haklarını alamadığını da sözlerine ekledi.

ARİFOĞLU

Konuşmasına sağlık sisteminde kritik bir dönemden geçildiğini vurgulayarak başlayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu da, hekimlerin Yüksek Mahkeme’nin ikinci iş yasağı konusunda aldığı kararın ardından, bir an önce seçim yapması gerektiğini kaydetti.

İkinci iş yasağıyla sağlık sisteminde önemli adımlar atılacağına işaret eden Arifoğlu, kamuda çalışan hekimlerin yaşadığı sıkıntılara değindi.

Kamuda çalışacak hekimlerin özlük hakları konusunda ciddi değişiklikler yapılmasının önemine dikkat çeken Arifoğlu, bu değişikliklerin yapılmaması halinde sorunların daha da büyüyeceği uyarısında bulundu.

“KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNİN BU ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Son zamanlarda sağlıkta yaşanan sıkıntılar nedeniyle sevklerin arttığını, sağlıkta yaşanan anomalilerin ciddi boyutlarda olduğunu ifade eden Arifoğlu, kamu sağlık hizmetlerinin bu şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kamudaki sağlık hizmetlerinin daha ileri götürülebilmesi için başta Genel Sağlık Sigortası Yasası ve diğer yasaların hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Arifoğlu, kamu ve özel sektör hekimleri arasındaki rekabetin sağlanması ve rekabetin yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, eleştirileri yanıtladı.

Geçen yılki törene muhalefet olarak katıldığını anımsatan Bakan Sucuoğlu, muhalefetteyken eleştirmenin kolay olduğunu, ancak bir şeyler yapmak ve sorunları çözmenin ise aslında o kadar kolay olmadığını, bunu göreve gelince daha iyi anladığını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana sağlıkta yapılanlar hakkında bilgiler veren Sucuoğlu, 9 aylık görev süreleri içinde özlük hakları, yasalar ve altyapı konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Altyapı konusunda ciddi bir yol kat ettiklerini belirten Bakan Sucuoğlu, eksikliklerin hala var olduğunu, yapılanların yeterli olmadığının bilincinde olduklarını, ancak geçmişe bakıldığında ise gerçekten bir fark görülebileceğini ifade etti.

“YENİ HASTANE YAPIMININ ARKASINI BIRAKMADIK”

Altyapı konusundaki çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bakan Sucuoğlu, yeni hastane yapılmasının ise arkasını bırakmadıklarını vurguladı.

Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu durum sebebiyle, şu an için bir adım atılamadığına dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, konu hakkında nisan ayı sonunda Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve durumu netleştireceklerini anlattı.

Bakan Sucuoğlu, yeni hastane için proje bazında bir çalışma yapıldığını söyledi.

Lefkoşa DR.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin taşıdığı yüke de dikkat çeken Bakan Faiz Sucuoğlu, son zamanlarda sıklaştığı söylenen hasta sevklerinin ise altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlık olarak hasta sevklerinin tamamen doktorların inisiyatifine bırakıldığını vurgulayan Sağlık Bakanı Sucuoğlu, sevk edilecek hastaların durumuna doktorlardan oluşan komisyonların karar verdiğini anlattı.

“ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA KARAR BUGÜN BAKANLAR KURULU’NDAN GEÇECEK”

Özlük hakları konusunda da beklenen kararın bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçirileceği müjdesini veren Bakan Sucuoğlu, yeni başlayan doktorların kök maaşlarına 2 bin 200 TL artış, 2010’dan sonra İşe giren doktorların maaşlarına ise, bin 200 TL gibi bir artış getirileceğini vurguladı.

Döner Sermaye ve Performans Yasalarının ise büyük bir ihtimalle 15 gün sonra Bakanlar Kurulu’na gelmesinin beklendiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, Özel Hastaneler Yasası ve Tüzükleri ile ilgili çalışmaları için ise komitelerle görüşmelerin devam ettiğini anlattı.

Özel Hastaneler konusunun çok hassas bir konu olduğuna işaret eden Bakan Sucuoğlu, KKTC çalışma sistemine uyacak ve hastaları mağdur etmeyecek şekilde bir yasanın hazırlanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ise henüz Savcılıktan gelmediğini, 3 bakanlığı ilgilendirecek çok kapsamlı bir yasa olacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sadece bu konuyla ilgilenecek bir Ad-Hoc komite kurulması için Meclis Başkanı Sibel Siber’le görüştüklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, tüm yasa tasarılarını 2017 yılı sonuna hayata geçirme hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, sağlıktaki sorunlar konusunda işin dönüp dolaşıp sisteme geldiğini söyledi.

Sistem yoksa işlerin kaosa sürüklendiğini, ülkede yıllardır yaşananın da bu olduğunu söyleyen Siber, ülkedeki sistem tartışmasının ise hala son bulmadığını kaydetti.

Bu konuda yapılması gereken asıl işin, yasa yapılmasındaki engellerin tespit edilmesi olduğunu vurgulayan Siber, yasaların yapılamamasında siyasi iradenin olmaması, siyasi iradenin paydaşlar üzerinde etkili olamaması ya da yeterli teknik donanıma sahip olunamaması gibi sebepler olabileceğini anlattı.

“TEKNİK DONANIM EKSİKLİĞİ VAR”

Ülkede yasa yapma konusunda teknik donanım eksikliği bulunduğunu ifade eden Siber, Meclis’te yasaların milletvekilleri tarafından yazıldığını, ancak yasa yazmanın milletvekillerinin görevi olmadığını anlattı.

Bu sebeplerle de hazırlanan bir çok yasanın yargıya takıldığını söyleyen Siber, Mecliste bir hukuk komisyonu oluşturulmasının şart olduğunu, komisyon için ise çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu anlattı.

Sağlık konusunda bir Ad-Hoc komite kurulmasının önemine vurgu yapan Meclis Başkanı Sibel Siber, yasaların hep birlikte, paydaşlarla sahiplenilerek, sağlık sisteminin ileriye götürülmesi temennisini dile getirdi.

AKINCI

Törende son konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, ülkede ciddi sağlık sorunlarının yaşandığını ve sağlıkta kötüleşme görüldüğünü söyleyerek, sağlık alanının tartışılarak gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Akıncı, “İster Kıbrıs sorununa çözüm bulalım ister bulmayalım, sağlık bizim ana meselemizdir” dedi.

Sağlık alanında yaşanan ciddi sıkıntılar olduğunu, bu konuda tarafların ayrı ayrı haklı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasında serbest çalışan hekimleri dinlediğinde, şikayetlerinde haklı olduklarını, konunun mahkemeye gittiğini ve bu durumda haklılıklarının yadsınamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, diğer yandan ise kamuda çalışan hekimlere kulak verildiğinde ise avaraj memur emeklisinin maaşından daha az bir maaş ile çalıştıklarını, durum böyle olunca kamuda çalışan hekimlere ‘haksızsınız’ denilemeyeceğini belirtti.

“BUGÜN HASTANEDE ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ KALMADIYSA, ASIL HAKLI VATANDAŞ…”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ama bugün hastanelerde ateş düşürücü kalmadıysa, asıl haklı sanırım vatandaşlarımız” diyerek sözlerini sürdürdü.

Hekim, hemşire ve hasta bakıcıların şifa vermek için canı gönülden çalıştıklarına birçok kez tanıklık ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşanan sıkıntıların sistemsizlikten kaynakladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, hastane altyapısı ve ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve bazı mevkilerin boşalmasıyla yerine hekim bulamama gibi sorunlar eklenince hasta memnuniyetsizliği meydana geldiğini kaydetti.

“SİSTEMSİZLİĞİ YARATAN BİZLERİZ”

Konuşmasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yaptığı Rekabet Edebilirlik çalışmasına değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, çalışma verilerinin sağlık ve ilköğretimde göreceli olarak kötüleşme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Lefkoşa’nın sağlık konusunda ciddi bir altyapıya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’de, Güney’de ve dünyada sağlık alanında birçok gelişmelerin olduğunu ve KKTC’de de bu gelişmelerin olması gerektiğine işaret etti.

Akıncı şöyle devam etti:

“Sistemsizliği yaratan bizleriz. Sistem denen olgu gökten zembille inmez. Bunu yapan biziz. Sistemi kuracak olan biziz. Bunu en acı gerçeklerimizi tartışarak yapacağız. Günün sonunda bir yere varmamız lazım. Kaynağımız belli. Belki üstüne çok eklenti yapamayız. Ama önceliklerimizi yeniden gözden geçirebiliriz. Sağlık bunu yaparken en başta olan konulardan olmalı.”

“SAĞLIK VE EĞİTİM KIBRIS TÜRK KURUCU DEVLETİ’NİN YETKİ ALANI İÇERİSİNDE OLACAK”

Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüm bulunduğu takdirde AB parametreleri ve ortak standartların da elbette olacağını, ancak sağlık ve eğitimin Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’nin yetki alanı içerisinde olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “İster Kıbrıs sorununa çözüm bulalım ister bulmayalım, sağlık bizim ana meselemizdir. Geleceğe havale edilemez” dedi.

Konuşmalar ardından Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne kurumsal ödül verildi.

Bu yılki basın ödüllerini ise; Rahme Çiftçioğlu, Ali Baturay, Devrim Demir, Hüseyin Ekmekçi ve Ediz Tuncel aldı.

Törende, meslekte 50. ve 25.ci yıllarını dolduranlara ise plaket takdim edildi.

50 Hizmet yılını dolduran 1967 yılı mezunları şöyle;

Dr. Erbay Arman, Dr. Ertuğrul Hasipoğlu, Dr. Suna Hasipoğlu, Dr. Yusuf Ahmet Çiner

25. Hizmet yılını dolduran 1992 yılı mezunları:

Dr. Ahmet Ulutekin, Dr. Ali Fuat Atalay, Dr. Burak Kavuklu, Dr. Derviş Alp Gazitepe, Dr. Dilek Ökçün, Dr. Emin Berk Angün, Dr. Emir Barış Ökçün, Dr. Fatma Deniz, Dr. Filiz Akçaoğlu, Dr. Halil Hızal, Dr. Hasan Hansel, Dr. Hatice Arodezli Soydemir, Dr. İbrahim Kobat, Dr. İdris Deniz, Dr. Katayon Kobat, Dr. Mehmet Müderriszade, Dr. Musa Olgu, Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Dr. Mustafa Taşcıoğlu, Dr. Nalan Atalay, Dr. Olgun Akalpler, Dr. Remzi Tınazlı, Dr. Serpil Deren, Dt. Serkan Altuğra, Dr. Süha Akpınar, Dr. Şerife Erk, Dr. Tijen Ataçağ, Dr. Tijen Sökmez, Dr. Türker Erkcan, Dr. Dt. Zühtü Baysen.

Tören, anı fotoğrafı çekilmesi ve kokteylle sona erdi.