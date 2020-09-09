Akıncı, Sağlık Danışma Kurulu ve Kurum Temsilcilerini toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu ve sağlıkta örgütlü kurumların başkan ve temsilcilerini toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 10.00’da yapılacak.
Açıklama şöyle:
“Ülkedeki Covid-19 salgını nedeni ile yaşanan kaygı verici gelişmeleri değerlendirmek ve görüşlerini almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyelerini ve Sağlıkta örgütlü kurumların başkan ve temsilcilerini yarın sabah 10:00’da toplantıya çağırdı.”
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