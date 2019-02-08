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Akıncı Salı günü Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırdı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili hükümeti ve Cumhuriyet Meclisi’ni ayrı ayrı bilgilendirecek.
Akıncı Salı günü Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili hükümeti ve Cumhuriyet Meclisi’ni ayrı ayrı bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilk olarak 12 Şubat Salı günü saat 14.00’te Bakanlar Kurulu’nu Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirecek.

Akıncı, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirmesinin ardından bir sonraki hafta içinde de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu toplantıya çağıracak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı temasların sonrasında ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile Şubat ayının son haftasında yapılması planlanan görüşme öncesinde Bakanlar Kurulu ile Cumhuriyet Meclisi’ni ayrı ayrı bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile dün yaptığı haftalık olağan görüşmede, hükümeti bilgilendirmek istediğini belirtmiş ardından Bakanlar Kurulu’nun 12 Şubat Salı günü saat 14.00’te toplantıya çağrılması talebini yazılı olarak Başbakan Tufan Erhürman’a iletmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu çerçevede 12 Şubat Salı günü saat 14.00’te Bakanlar Kurulu’nu Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirmesinin ardından bir sonraki hafta içinde de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu toplantıya çağıracak.

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