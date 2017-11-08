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Akıncı Sayıştay Başkanı Korahan’ı ziyaret etti

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Akıncı Sayıştay Başkanı Korahan’ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Akıncı saat 10:00’da gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, devletin hukuki, idari ve mali denetimler yapan denetim organları olduğunu ve Sayıştay’ın  mali denetim yapan çok  önemli bir işleve sahip olduğunu vurguladı.

Tüm kurumlarla iyi bir diyalog  içinde olma taraftarı olduğunu kaydeden Akıncı, bu ziyaretleri  gerçekleştirmede biraz geç kaldığını da ifade etti.

Kamu yönetiminin bir bütün olarak verimli ve etkin bir şekilde işlemesinin en büyük sorumlusunun anayasaya göre cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Akıncı, bu bağlamda devleti bir bütün yapan organların da işlevlerini en iyi şekilde yürütmesinin o bütünün genel sağlığıyla yakından alakalı olduğunu söyledi.

 
Akıncı, Sayıştay’ın da diğer organlar gibi işlevini en iyi şekilde yerine getirmesinin önemli olduğunu belirtti. 

Akıncı, Sayıştay’ın denetimini yapıp raporlarını sunduğunu ve bu aşamadan sonra devletin diğer organlarının devreye girmesi gerektiğini anlattı.

KORAHAN

Sayıştay Başkanı Osman Korahan da konuşmasında, Sayıştay’ın anayasal bir kuruluş olduğunu ve devletin gelir ve giderini denetleyerek sonucunu Cumhuriyet Meclisi ile  Bakanlar Kurulu’na sunduğunu söyledi.

Denetim alanlarının geniş bir yelpazeden oluştuğunu kaydeden Korahan, hem devletin genel bütçeli dairelerini ve kurum kuruluşlarını, hem de genel bütçe dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları denetlediklerini söyleyerek, bunlarla ilgili bilgi verdi.

Sayıştay’ın Kurumların gelir, gider borç alacak tahvil gibi her şeyini denetleyen ve yasadışı  bir nokta bulduğu zaman bunu başsavcılığa raporlayan bir kuruluş olduğunu belirten Korahan,  yaklaşık 250 civarında denetim noktaları bulunduğunu  söyledi.

 Bu yıla kadar 25 denetçi ile çalışmalarını sürdürmeye çalıştıklarını belirten Korahan, bu yıl 14 kişi daha kadroya alındığını ve toplam 34 denetçi ile çalışma yaptıklarını kaydetti.

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