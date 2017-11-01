Akıncı, Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nı imzaladı

Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi tarafından onayına gönderilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nı, aldığı hukuki değerlendirmeler ile Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhuriyet Meclisi ve Yüksek Seçim Kurulu başkanlarının da yer aldığı toplantının ardından, bugün imzaladı. Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı dün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 4 siyasi partinin genel başkanları ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile yasanın uygulanabilirliği ve teknik boyutlarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü toplantıda, uygulamada karşılaşılabilecek olası zorlukların nasıl giderilebileceği ele alındı ve Cumhurbaşkanı, yasa ile ilgili olarak, başta sandık kurulları olmak üzere, seçmenlerin bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, yasanın öngördüğü ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanacak olan bilgilendirici broşürün önemi üzerinde duruldu.

Aldığı hukuki değerlendirmeler ve yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nı bugün imzaladı. Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.