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Akıncı seçimi kazanan Tatar'ı kutladı müdahalelere işaret etti!

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Akıncı seçimi kazanan Tatar'ı kutladı müdahalelere işaret etti!
Akıncı seçimi kazanan Tatar'ı kutladı müdahalelere işaret etti!

Akıncı seçimi kazanan Tatar'ı kutladı müdahalelere isaret etti!

Akıncı seçim ofisinde  basın toplantısı düzenledi.

Akıncı seçimi kazanan Tatar'ı kutladı müdahalelere işaret etti!

Bunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok bunlar görüldü yaşandı.

Şu an itibarı ile itiraz edeceğimi söylemiyorum.

“Bu seçimlerde neler yaşandığını hep anlattım, tekrar etmeyeceğim. Sanırım neler yaşandığını görmeyen kalmadı. Bu normal şartlarda yapılmış bir seçimdi dersek gerçeği söylemiş olmayız. Sayın Tatar’a hayırlı olsun. Bu sonuç yaratıldı, elde edildi. Bu sonucu elde etmek için yapılanları biliyorsunuz yapanlar başardı. Sayın Tatar’a da hayırlı olsun. Kendisini aradım, telefonu meşguldü ulaşamadım.

Benim için 45 yıllık siyasi hayatımın, bir sürecin sonudur. Halkımızın çok değişik etkenler altında vardığı bir sonuçtur, bu sonucu kabullenmeliyiz ve hayırlı olmasını dilemeliyiz. Sayın Tatar’a hayırlı olsun diyorum, kendisine üstün başarılar diliyorum. Kıbrıs Türk Halkı’na teşekkür ediyorum, bize gönül vermiş çalışmış herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Ben genellikle itiraz etmem, sonuçlara her zaman saygı duyarım ama sonuçların nasıl elde edildiğini de söylemekten çekinmem”

Seçimin az bir farkla sonuçlandığına işaret eden Akıncı, farkın hangi bölgede olduğuna da dikkat edilmesi gerekliliğine değindi.

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