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Akıncı: Seçimlerin ertelenmesi Anayasa'ya aykırı

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Kanal-T’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi kararının alınması öncesinde yapılan toplantıda “seçimlerin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna varıldığını” duyurdu
Akıncı: Seçimlerin ertelenmesi Anayasa'ya aykırı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kanal T’de yayınlanan bir canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti ve bundan duyduğu rahatsızlığı ifade ederek en erken zamanda seçime gidilmesi arzusunda olduğunu duyurdu.

Seçimlerin ertelenmesi kararının alındığı sürece ilişkin bilgi veren Akıncı, “ Sayın Başbakan, siyasi partilerle toplantı yaptı. Orada vardıkları sonucu benimle paylaşmak istediler. Sonra Sayın Erhürman sözcü olarak beni aradı ve toplantıda seçimin yapılmayacağına kadar verdiklerini, bunu benimle de konuşmak gerektiğini söyledi. Benim görevde kalmam gerektiği konusunda da hemfikir olduklarını iletti. Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yaptık. Sonuçta Başsavcı, Yüksek Mahmeke Başkanı ve tüm partilerle toplantı yaptık. Toplantıda şu sonuç çıktı. Kim vekalet edecekten öte, en basit anlatımla zaten seçimin ertelenmesi Anayasa’da yok. İşin Türkçesi, en sade söylenmesi gereken, seçimlerin ertelenmesi Anayasa’ya aykırıdır. Seçimin ertelenmesi ile ilgili süre ne kadar uzarsa o kadar sıkıntı olacak görüşü hakim oldu. 11 Ekim kararı verildi” şeklinde konuştu.

Yeniden Doğuş Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı iptal başvurusunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Akıncı, mahkemenin en erken zamanda sonuçlanmasını ve “ne olacağının bilinmesini” temenni etiğini açıkladı. Akıncı, “Seçim yapılamıyorsa, o durum devam etmeli diyor hukukcular… Başsavcı da mütalaasını böyle verdi. Anayasa’da, makamda kalıcı boşalma olursa, ya istifa ya vefat, meclis başkanı vekalet eder. Ama süresi de 45 gündür… 46. gün seçim olur. Meclis Başkanı da vekalet edemez…” şeklinde konuşarak vekalet konusuna da açıklık getirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı, bu tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu ifade ederek “tehlike bittiyse sağlık açısından en erken zamanda seçimlerin yapılması gerektiğini” de vurguladı.

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