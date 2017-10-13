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Akıncı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni kabul etti: “Derneğin varlığı, aslında barışın ne kadar gerekli olduğunu çağrıştırıyor”

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Akıncı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni kabul etti: “Derneğin varlığı, aslında barışın ne kadar gerekli olduğunu çağrıştırıyor”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta yeterince acının yaşandığını belirterek, “Savaşın acısını en çok savaşanlar ve onların geride bıraktıkları bilir” dedi.

Bir daha bu topraklarda yeni şehitler verilmemesi, yeni acılar yaşanmaması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Acıları paylaştık. Adada barışın getireceği nimetleri paylaşalım, refahını paylaşalım. Bunu yaparken de geçmişte dersler çıkararak yapalım ki, bir daha bunların tekrarı olmasın” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti. 

BENAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür ettiği konuşmasında, dernekte kan değişimi yaptıklarını ve yeni yönetim kurulunun oluşturulduğunu anlattı.   

Yeni yönetim kuruluyla derneği daha da ileriye taşımak için uğraş vereceklerini ifade eden Benan, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan da destek beklediklerini vurguladı. 

Benan, derneklerinin vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkan, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetin değerlerini ön planda tutan ve laikliğe her zaman değer veren bir dernek olduğunu vurgulayarak, dernek üyelerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tanıttı. 

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, dernek yeni yönetiminin hayırlı olmasını temenni ederek, kan değişiminin kuruluşlarda zaman zaman olması gereken demokratik bir eylem olduğunu söyledi. 

Ertan Ersan’a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin toplumda her zaman güzide yeri olan bir dernek olduğuna işaret etti. 


“TOPLUM AÇISINDAN DERNEK ÖNEMLİ…”
 

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği için; “Bu topraklarda kanıyla, canıyla, her şeyiyle en büyük özveriyi gösteren ve bizlerin geleceğe daha umutla bakabilmemiz için canlarını feda eden insanlarımızın ailelerinin, yakınlarının, sevenlerinin ağırlıkta olduğu bir dernek” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, toplum açısından da derneğin önemli bir yerinin olduğunun aşikar olduğunu kaydetti. 

Derneğin varlığının, aslında barışın ne kadar gerekli olduğunu çağrıştırdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Savaşın acısını en çok savaşanlar bilir ve onların geride bıraktıkları bilir” dedi. 

Bir daha bu topraklarda yeni şehitler verilmemesi, yeni acılar yaşanmaması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeterince acının yaşandığını ifade etti. 

“Acıları paylaştık. Adada barışın getireceği nimetleri paylaşalım, refahı paylaşalım. Bunu yaparken de geçmişte dersler çıkararak yapalım ki bir daha bunların tekrarı olmasın” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, yıllardır bunun için uğraş verildiğini, kendisinin de iki yıldır bu yönde uğraş verdiğini anlattı. 

Bunun kolay olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, acıları her gün kaşıyarak değil, onlardan da dersler çıkararak geleceği sağlam kurma çalışması yaptıklarını kaydetti.  
 

“BU YAŞANANLARDAN DİĞER TOPLUMUN LİDERLİĞİ DE GEREKLİ MESAJLARI ÇIKARSIN”
 

Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek bir düzen yaratılmasını istediklerini ve bunun için çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Olmadı, ama bunun da olmayışının nedeni biz değiliz. Bunu da herkes gördü. Temenni ederiz ki, bu yaşananlardan diğer toplumun liderliği de gerekli mesajları çıkarsın. Yaşadıklarımızdan onlar da gereken anlayışları geliştirsinler. İhtiyaç olduğuna inandığımız zihniyet dönüşümünü sağlasınlar ki arzu edilen bir sonuca, karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme el birliğiyle ulaşılabilsin. Aksi takdirde bu olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı,Cumhurbaşkanlığı ve Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği’nin iyi ilişkilerinin yeni yönetimle de devam edeceğini vurguladı. 

Konuşmalardan sonra dernek başkanı Benan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya plaket takdim etti.

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