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Akıncı sel felaketinde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı

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Akıncı sel felaketinde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı
Akıncı sel felaketinde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Giresun’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Giresun’da meydana gelen sel felaketinde 7 can kaybının yaşandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu felaketteki kayıpların bununla sınırlı kalmasını, daha da artmamasını temenni eder, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerim. Tüm aile yakınlarının, sevenlerinin ve tüm Türkiye’nin acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşırım” dedi.

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