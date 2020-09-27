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Akıncı sert çıktı! Azerbaycan'a saldırıyı Kınadı!

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınayarak, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularını iletti.
Akıncı sert çıktı! Azerbaycan'a saldırıyı Kınadı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınayarak, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularını iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle: “Ermenistan ile Azerbaycan arasında on yıllardır çözümsüz kalan Karabağ Sorunu maalesef bir kez daha sıcak çatışmaya dönüşmüştür. Uluslararası hukuk açısından Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ’da bağımsızlık görüntüsü altında süregiden Ermeni yönetimi Azerbaycan tarafından haklı olarak kabul edilmemektedir.

Uluslararası camia nezdinde de çözümlenememiş bu sorun can kayıplarına ve acılara neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınarken, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularımızı iletirim.

Belirtmek gerekir ki can kayıplarına ve acılara neden olan bu soruna kalıcı çözüm bulmak asıl ihtiyaç olandır. Ülkeler ve toplumlar arası sorunlara adil ve kalıcı çözüm ise savaşlarla değil, ancak diplomasi ve diyalogla bulunabilir. Uluslararası kurumları ateşkesin ivedi sağlanması ve akabinde diplomasi masasının kurulması için harekete geçmeye davet ediyorum.

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