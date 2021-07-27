  • BIST 1.359,730
  • Altın 494,49
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Akıncı: Sessiz kalmayacağız!

» »
Mustafa Akıncı: “Antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız”
Akıncı: Sessiz kalmayacağız!

İşte açıklama;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “ Fiili Akel mensubu “ “ Uyuyan mason ve komünist “ ve “ Eoka militanı “ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum. Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Canaltay temaslı eşi ise pozitif !27 Temmuz 2021 Salı 14:33
  • Kimler üçüncü doz aşı yaptırmalı27 Temmuz 2021 Salı 14:26
  • KTÖS’ten Basın Açıklaması27 Temmuz 2021 Salı 14:17
  • Maliye Bakanı Oğuz, Emekliye Ayrılan Müdürlere Plaket Takdim Etti27 Temmuz 2021 Salı 14:15
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor27 Temmuz 2021 Salı 14:13
  • KTAMS, KHK’yı Göreve Çağırdı27 Temmuz 2021 Salı 14:13
  • Gürcafer: “Öncelik İnsan Hayatını Tehdit Eden Okul Binaları Olmalı”27 Temmuz 2021 Salı 14:10
  • Erhürman'dan Hükümete Covid uyarısı.. "Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!!"27 Temmuz 2021 Salı 14:08
  • Aileler dikkat; ev kazalarında ilk sırada 'düşmeler' yer alıyor27 Temmuz 2021 Salı 12:46
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi27 Temmuz 2021 Salı 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti