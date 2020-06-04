Akıncı, sınır kapılarıyla ilgili Tatar ve Özersay’ı toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay Ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi Cuma gün saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Kıbrıslı Türk eş Başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istedi.