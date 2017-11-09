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Akıncı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Çelebi’yi ziyaret etti

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Akıncı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Çelebi’yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet kurumlarına başlattığı ziyaretler kapsamında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı (SSTB) Erdoğan Çelebi’yi ziyaret etti.

Akıncı, ziyarette, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Çelebi ve diğer yetkililer tarafından “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısı eşliğinde kapıda karşılandı. Görüşme öncesinde Sivil Savunma Teşkilatı bahçesinde bulunan Atatürk heykeli önünde fotoğraf çektirildi ve Cumhurbaşkanı Akıncı, şeref defterini imzaladı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ziyarette yaptığı konuşmada, felaketlerin önceden bilinemeyeceğini ama ona karşı hazırlıklı olmanın zayiatı en aza indirmenin yegane yolu olduğunu, bu anlamada da SST’nin çalışmalarının her zaman göğüslerini kabartan nitelikte olduğunu belirtti.

Yakın dönem önce Girne’de yapılan çok kapsamlı tatbikatı izleme fırsatı olduğunu dile getiren Akıncı, orada yapılan hazırlıkların ne denli ileri boyutlarda olduğunu gördüğünü söyledi. Akıncı, araç gerek alet edevat anlamında da iyi bir noktada olunduğunu ifade etti.

Daha iyiyi, daha mükemmeli aramanın sonu olmadığını da kaydeden Akıncı, hep daha ileri hedefler koymak gerektiğini ancak zaten şu anda yapılmakta olanın da bu olduğunu, bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıldığını gördüklerini dile getirdi.

Teknolojik alet edevata sahip olmak kadar bunları kullanacak insan gücünün hazır bulunmasının da önemli olduğunun altını çizen  Cumhurbaşkanı Akıncı,   Çelebi’nin çalışma arkadaşlarıyla birlikte toplumun felaketlere hazırlıklı olması için  üstün çaba ile çalıştığını ifade etti. Akıncı, kendilerinin de Cumhurbaşkanlığı olarak Sivil Savunma Teşkilatı’nın yanında olduklarını söyledi.

ÇELEBİ

SSTB Erdoğan Çelebi de, standartlarını dünya standartları olarak belirlediklerini ve buna  ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. 

Kat ettikleri yolu, geçen tatbikatta görme fırsatları olduğunu kaydeden Çelebi, konunun uzmanlarının, BM’nin belirlediği standartlara hem araç gereç, hem de eğitim seviyesi olarak ulaştıklarını belirttiğini söyledi.
Güçlerinin halktan geldiğini dile getiren Çelebi, 5 bölgede halkla birlikte çalıştıklarını, 48-60 yaş arasındaki KKTC’de askerlik yapmış herkesin mükellefleri olduğunu anlattı.

Bunun yanında gençlerle birlikte bir potansiyel yaratmaya çalıştıklarını da belirten Çelebi, üniversite gençlerinin de kurulan arama kurtarma (AKUT) ekipleri olduğunu, onların da sivil savunma teşkilatına gelip eğitim aldıklarını söyledi.

Çelebi, çalışmalarının ileriye doğru devam edeceğini de kaydetti ve kötü bir olayda ana fonksiyonlarından bir tanesinin de devlet kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak olduğunu,  bunun geçen tatbikatta yapıldığını ifade etti.

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