  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Akıncı: “Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz”

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyaseti doğru yönlendirmesi beklenen sağlık uzmanlarının düşüncelerini yüksek sesle duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçildiğini söyledi.
Akıncı: “Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyaseti doğru yönlendirmesi beklenen sağlık uzmanlarının düşüncelerini yüksek sesle duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçildiğini söyledi.

Türkiye'deki vaka sayısındaki tırmanışı Türkiye'deki bilim insanlarının endişe verici olarak nitelediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bizim bilim kurullarımız da 1 Temmuz ile ilgili endişe duyuyor mu?" diye sordu. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, dün akşam yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Türkiye’de korona virüs vakalarında günlük sayı binin altına düşmüşken, son günlerde yeniden yükselişe geçti ve önce bine yaklaştı, sonra binin üzerine çıktı, bugün de 1495’e ulaştı. Şu an bir Türkiye televizyon kanalının canlı yayınında konuşan bir bilim insanı bu durumu endişe verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Bizim bilim kurullarımız da 1 Temmuz’la ilgili olarak endişe duyuyor mu? Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz. Türkiye ile ulaşım ve her alanda iletişim kuşkusuz hayati  öneme haiz; bununla birlikte halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutma sorumluluğumuz var.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakıcı: “Yürekli, vizyon sahibi siyaset insanlarına ihtiyaç var”14 Haziran 2020 Pazar 15:21
  • Traktör devrildi..yaşamını yitirdi14 Haziran 2020 Pazar 15:19
  • KTAMS: “Yönetmeliğe aykırı uygulamaya asla müsade etmeyeceğiz”14 Haziran 2020 Pazar 15:17
  • KTAMS: “Yönetmeliğe aykırı uygulamaya asla müsade etmeyeceğiz”14 Haziran 2020 Pazar 15:17
  • “12 Yaşındaki oğlum işe gidersem öleceğime inanmıştı. işe gitme diye yalvarıyordu”14 Haziran 2020 Pazar 15:15
  • Akıncı: “Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz”14 Haziran 2020 Pazar 15:10
  • Kıbrıslı Türk Ve Rum Partilerden İş Birliği Çağrısı13 Haziran 2020 Cumartesi 19:25
  • Lefkoşa’da motosiklet ve bisiklet hırsızlığından bir kişi tutuklandı13 Haziran 2020 Cumartesi 19:24
  • Hızal: “Pandemi hastanesi çoktan bitirilmeliydi. Hükümet sınıfta kaldı”13 Haziran 2020 Cumartesi 19:23
  • CTP Genel Başkanı Erhürman: “Sıkıntılar Halen Hem Sağlıkta Hem De Ekonomide Devam Ediyor”13 Haziran 2020 Cumartesi 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti