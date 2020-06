Akıncı: “Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyaseti doğru yönlendirmesi beklenen sağlık uzmanlarının düşüncelerini yüksek sesle duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçildiğini söyledi.

Türkiye'deki vaka sayısındaki tırmanışı Türkiye'deki bilim insanlarının endişe verici olarak nitelediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bizim bilim kurullarımız da 1 Temmuz ile ilgili endişe duyuyor mu?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, dün akşam yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Türkiye’de korona virüs vakalarında günlük sayı binin altına düşmüşken, son günlerde yeniden yükselişe geçti ve önce bine yaklaştı, sonra binin üzerine çıktı, bugün de 1495’e ulaştı. Şu an bir Türkiye televizyon kanalının canlı yayınında konuşan bir bilim insanı bu durumu endişe verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Bizim bilim kurullarımız da 1 Temmuz’la ilgili olarak endişe duyuyor mu? Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz. Türkiye ile ulaşım ve her alanda iletişim kuşkusuz hayati öneme haiz; bununla birlikte halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutma sorumluluğumuz var.”