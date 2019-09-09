Akıncı: “Siyasi eşitliği, özgürlüğü, güvenliğini tehlike altına atmayacak bir çerçeve”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sabırla, iyi niyetle, yapıcı bir ruhla; netlik içerecek, muğlaklık içermeyecek ve Kıbrıs Türk halkının, olası bir çözümdeki Kuzey Kıbrıs’taki kurucu devletin siyasi eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini tehlike altına atmayacak düzenlemelerin yapılacağı bir çerçeve istiyoruz, onun için uğraşıyoruz” dedi.

Akıncı, 5'li bir gayri resmi görüşme önerisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından zamanında ortaya konduğunu ve buna soğuk bakmadıklarını ifade ederek, BM’nin de soğuk bakacağını düşünmediğini, ancak bunun zamanlamasının BM Genel Sekreteri ile konuşulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla yapılan yuvarlak masa toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

AKINCI: “DOĞAL GAZLA İLGİLİ ÖNERİMİZ 2011’DEN BERİ MASADA”

İlk sözü alan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Çavuşoğlu ile ilk önce heyetlerle birlikte baş başa, sonra hükümet ve muhalefet partilerinin katılımıyla uzun sayılacak toplantılar yaptıklarını kaydetti.

Akıncı, Doğu Akdeniz'in gündemini işgal eden doğal gaz ve Kıbrıs konusunu enine boyuna tartıştıklarını ifade ederek, doğal gaz kaynaklarının doğu Akdeniz'de iş birliği, barış ve istikrara katkıda bulunabileceğini, bu doğrultuda barış köprüsü olsun dediklerini ve ortak komite önerisi yaptıklarını kaydetti.

Bu önerinin 2011 yılından beri masada olduğunu ve bugüne kadar çalışılarak daha ayrıntılı hale getirildiğini ancak Rum tarafının bunu kategorik olarak reddettiğini anlatan Akıncı, Rum tarafının bu önerilerine karşılık karşı öneri sunduğunu ancak bunun kabul edilmesi mümkün olmayan ve ortaklaşa yapılamayacak bir öneri olduğunu kaydetti.

“RUM TARAFININ ÖNERİSİNDE SÖZ HAKKIMIZ YOK”

Rum tarafının önerisinde, Türk tarafına sadece bilgi vermek istediğini, kararlarda söz hakkı olmasını istemediğini, Türkiye ile Rum yönetimi arasında MEB belirlenmesini istediğini, paylaşımın nüfus bazında yapılmasını, Türkiye tarafından tanınmasını ve uzlaşmayla birlikte gemilerini çekmesi ve sondajı sonlandırması durumunda Kıbrıslı Türklerin yardımdan yararlanabileceğini ifade ettiğini belirten Akıncı, "Burada yapılması gereken ya bir çözüme kadar tüm taraflar bu çalışmalardan uzak duracak ya ortak komite kurup iş birliği yapacak ya da iki taraf ayrı ayrı yoluna devam edecek. Bizim önerimiz hâlâ masadadır." dedi.

“ÖNERİMİZE AB VE BM’DEN OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK”

Akıncı, önerilerine AB ve BM'den olumlu dönüşler aldıklarını ve bu önerilerinin hâlâ masada ve geçerli olduğunu ifade ederek, tüm tarafların kaynaklarda her iki tarafın da hakkının olduğunu söylediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafı olarak ortak davranıştan yana olduklarını ve Türkiye ile birlikte eli kolu bağlı şekilde beklemeyeceklerini ifade eden Akıncı, ortak yol yoksa ayrı ayrı bu çalışmaların yapılacağını, ancak önerilerinin karşılık bulması durumunda bunu değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede Kıbrıs sorununda gelinen son gelişmeleri de değerlendirdiklerini, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptıkları görüşmeleri değerlendirdiklerini ifade eden Akıncı, kendilerinin de bir başlangıç noktası oluşturacak referans kavramlarının oluşması için önemli gördüklerini paylaştıklarını kaydetti.

“SİYASİ EŞİTLİK, KARARLARA ETKİN KATILIM BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR”

"Bizim için son derece önemli, olmazsa olmaz siyasi eşitliktir, kararlara etkin katılımdır. Bu önemlidir ve geçmiş mutabakatların da parçasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Şubat belgesi, geçmiş mutabakatlar ve Guterres belgesi üzerinde durduklarını, geçmiş mutabakatların dipnotlarıyla önemli olduğunu ve bütün olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

“UCU AÇIK SÜREÇLERE GİRMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeniden başlaması için görüşmelerin sürdürüldüğü sürecin yeni bir süreç olacağını belirterek, "Yani biz bir daha ucu açık, sonuç odaklı olmayan, yıllarca bizi oyalayacak bir müzakere sürecine girmeyeceğiz. Bu konu önem verdiğimiz başlıcalardan biridir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “ucu açık süreçler geleceğe ait değil geçmişe aittir” sözünün raporlarda da yer aldığını ifade ederek, bunların artık daha net şekilde dillendirilmesini ve artık bir sonuca gidilmesini istediklerini, yeni süreç başlayacaksa sonuç vermesini istediklerini söyledi.

Bunun için hassasiyetlerinin sürdüğünü ifade eden Akıncı, 5'li bir gayri resmi görüşme önerisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından zamanında ortaya konduğunu ve buna soğuk bakmadıklarını ifade ederek, BM’nin de soğuk bakacağını düşünmediğini, ancak bunun zamanlamasının BM Genel Sekreteri ile konuşulacağını kaydetti.

Mustafa Akıncı, bu konuda BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeyi anımsatarak, şu an itibariyle gelinen noktada referanslar ile ilgili alınan bir mesafe olduğunu ancak bitmiş bir konu olmadığını belirtti. Akıncı, “Sabırla, iyi niyetle, yapıcı bir ruhla ama netlik içerecek, muğlaklık içermeyecek ve Kıbrıs Türk halkının, olası bir çözümdeki Kuzey Kıbrıs’taki kurucu devletin siyasi eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini tehlike altına atmayacak düzenlemelerin yapılacağı bir çerçeve istiyoruz, onun için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Akıncı bu çerçevede görüşlerini karşılıklı olarak teati ettiklerini, siyasi partilerin de görüşlerini ilettiğini ifade ederek, bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti.