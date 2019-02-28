Akıncı: “Sorun varsa çözüm arayışı da sürer”

Türkiye İş Kadınları Derneği ile Doğu Akdeniz Politika Derneği “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı”, Girne’de Merit Royal Premium Otel’de düzenleniyor.

Konferansın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konferanstan elde edilecek sonuçların yararlı ve somut olmasını dileyerek, yıllardan bu yana Kıbrıs’ta iki paralel sürecin bir arada yaşandığını belirtti.

Akıncı, Kıbrıs konusunu içeren bir fıkraya da yer verdiği konuşmasında, bitmeyen Kıbrıs sorununu geride bırakmak adına Annan Planı ve Crans Montana’daki önemli fırsatların sonuçsuz kaldığını kaydetti.

“Sorun varsa çözüm arayışı da sürer” diyen Akıncı, hakların bilinci ve

bunu koruma kararlılığıyla istikrarlı tutumlarını sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, bunun hem Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, hem de Türkiye, Yunanistan ve bölge ülkeleri için bir gereklilik olduğunu da vurguladı.