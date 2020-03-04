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Akıncı Spehar’ı Davet Ederek Geçiş Kapıları Konusunda Bm’nin Daha Etkin Rol Üstlenmesini Talep Etti

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Akıncı Spehar’ı Davet Ederek Geçiş Kapıları Konusunda Bm’nin Daha Etkin Rol Üstlenmesini Talep Etti
Akıncı Spehar’ı Davet Ederek Geçiş Kapıları Konusunda Bm’nin Daha Etkin Rol Üstlenmesini Talep Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı davet ederek, Kıbrıs Rum tarafının 4 geçiş kapısını tek taraflı kapatmasına karşı BM’nin daha etkin rol üstlenmesini talep etti.

BM Genel Sekreteri Guterres’e konuyla ilgili bir mektup göndereceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, BM’nin yanı sıra AB Komisyonu ile de temasta olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, kabul ettiği  Spehar’a, BM’nin yanı sıra AB Komisyonu ile de temasta olmaya devam edeceklerini söyledi.

Akıncı, Spehar’a her iki tarafta da Corona virüsüne rastlanmadığı bir ortamda bilimsel zeminden yoksun bir şekilde 4 kapının kapatılmasının, iki toplum arasındaki ilişkilere de olumsuz yansımaları olduğunu aktardı.

Rum lider Anastasiadis ile bugün yaptığı telefon görüşmesinden, tek yanlı kararın Pazartesi günü gözden geçirileceğini anladığını ifade eden Akıncı, Spehar’a, Corona virüsü gündemiyle 3 kez toplanan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de kapıların kapatılmasını gerekli kılacak bir durumun bulunmadığı görüşünde olduğunu anımsattı. 

Karardan büyük rahatsızlık duyan Arasta esnafının imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe sunduğunu, Kıbrıslı Rumların da bu karara tepki gösterdiklerinin görüldüğünü Elizabeth Spehar’a ileten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durum hakkındaki kaygılarının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmesini talep etti. 

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