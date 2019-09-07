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Akıncı: Sürecin devamı için gerekli malzeme birikti, ancak henüz sonuca ulaşılamadı

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Cumhurbaşkanı Akıncı, sürecin New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile Liderlerin ayrı ayrı görüşmesi şeklinde devam edeceğini söyledi
Akıncı: Sürecin devamı için gerekli malzeme birikti, ancak henüz sonuca ulaşılamadı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ada’da gerçekleştirdiği temaslar sırasında, sürecin devamı için Referans Kavramlarıyla ilgilşi gerekli malzemenin biriktiğini, ancak henüz sonuca ulaşılamadığını açıkladı.

Akıncı, bu aşamada bir yorum yapmasının da doğru olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sürecin New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile Liderlerin ayrı ayrı görüşmesi şeklinde devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akıncı, bugünkü toplantıda genel başkanlarla süreçle ilgili değerlendirme yaptıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Rum Yönetimine, 13 Temmuz’da yaptığı “Ortak Komite kurulması önerisi”yle ilgili, Rum tarafınca yapılan karşı öneri hakkında da bilgi verdi.

Bu karşı önerinin kabul edilemez olduğunu bildiren Akıncı, yapılan karşı önerinin, Rum tarafının, Doğu Akdeniz’de yapılan çalışmalarla ilgili Türk tarafını bilgilendirmesi ve TC ile KKTC’nin Münhasır Ekonomik Bölge’de sürdürüdükleri çalışmayı durdurmaları halinde, gelir paylaşımı ile ilgili bir görüşme şartı öne sürdüğünü açıkladı.

Akıncı, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarla ilgili izlenecek 3 yol olduğunu belirtti.

Akıncı, “Ya tüm taraflar girişim yapmadan Kıbrıs sorununun çözümünü bekler, ya birlikte çalışır veya ayrı ayrı çalışılır” dedi.

Mustafa Akıncı, Türk tarafının ikinci şıktan yana olduğunu belirterek, “Sıkıntıları birlikte göğüsleyip, nimetlerden de birlikte yararlanalım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı,  Ortak komite kurulmasıyla ilgili girşimine, BM Genel Sekreteri Guterres’in, ima yoluyla da olsa onaylayan bir üslupla cevap verdiğini, AB’nin de mesajında bu kaynakların her iki tarafa ait olduğu görüşünün bulunmasının önemine işaret etti.

Akıncı, Özel Temsilci Lute ile yaptıkları 1 haftalık çalışmada, Referans kavramlarıyla ilgili gerekli malzemenin birkitğini ancak sonuca ulaşılmadan bir yorum yapmak istemdiğini söyledi.

Süreç oluşum halinde iken siyasi Partilere bilgi vermek istediğini anlatan Cumhurbaşkanı, son noktaya ulaşmadan partilerin görüşlerini almak istediğini kaydetti.

Sürecin sonuca ulaşması nı sabırla bekleyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun da önceden ifade ettikleri ilkeler çerçevesinde olabileceğinin altını çizdi.  Akıncı, “Geçmiştekine benzer bir süreç peşinde değiliz. Bu netlik içerecek ve bizi uçsuz bucaksız bir sürece sürüklemeyecek” diye konuştu..

Mustafa Akıncı, süreç bitmeden herhangibir yargıda bulunmanın doğru olmayacağının da vurguladı.

Akıncı, bundan sonraki sürecin ise, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile Liderlerin ayrı ayrı görüşmesi şeklinde devam edeceğini söyledi.

Genel Sekreterin, 3’lü görüşmeyi arzu ettiğini de belirten Cumhurbaşkanı, ancak 3’lü görüşmenin New York’ta değil, daha sonraki bir tarihte olması gerektiğini belirttiğini söyledi. (BRT)

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