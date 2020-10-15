Akıncı: Tatar birlikte tv’ye çıkmayı kabul etmedi

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Yarın gece (16 Ekim Cuma) saat 22.00’de BRT 1 ekranlarında Seçim Özel programının konuğu olup gazetecilerin sorularını cevaplayacağım.

İkinci tur propaganda dönemi başlangıcından itibaren diğer aday Sn. Tatar’la birlikte bir programa çıkmaya hazır olduğumu bir çok kez belirttim. Halkımızın sandıkta tercihini yaparken fikirler ve vizyonlar hakkında daha fazla görüşe sahip olmaları için iki adayın demokratik olgunluk içerisinde tartışabilecekleri bir yayın yapılması iyi olurdu. Fakat Sayın Tatar’ın iki adayın katılacağı böylesi bir programa çıkmayacağını öğrendik. Bu nedenle BRT 1’de birlikte tek program yerine ayrı ayrı iki program yapılmak durumunda kalınıyor.

BRT yönetimi Sayın Tatar’ı cuma akşamı bizden önce 20.30 -21.30 arası ekrana çıkarmayı uygun görmüş; bize de saat 22.00’den 23.00’e kadar bir saatlik program önerilmiş bulunmaktadır. Buna da itiraz etmedik. Sayın Tatar birlikte çıkmayı kabul etmediğine göre yapacak fazla bir şeyimiz yoktur. O zaman cuma akşamı saat 22.00’de BRT ekranlarında buluşmak üzere diyoruz...